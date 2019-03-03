أفغانستان تتبرع بمليون دولار لميزانية وكالة الغوث

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع، إن أفغانستان تبرعت بمليون دولار لميزانية وكالة الغوث.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مشعشع، أن من كل التبرعات التي تمّ تسلمها خلال العام الماضي والعام الجاري، فيما يأتي هذا التبرع من دولة منكوبة، عانت من ويلات الحروب، وله عظيم الأثر، وقيمة هائلة.وتقدم مشعشع بالشكر لأفغانستان حكومة وشعباً على هذا التبرع.