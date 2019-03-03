دولي

كندا تبدأ إجراءات تسليم مديرة (هواوي) للولايات المتحدة

كندا تبدأ إجراءات تسليم مديرة (هواوي) للولايات المتحدة
مينغ وانتشو
رام الله - دنيا الوطن
بعد شهر من نشر القضاء الأميركي محضر اتهام ضد مجموعة (هواوي) الصينية العملاقة ومديرتها المالية مينغ وانتشو التي أوقفت في كانون الأول/ديسمبر الماضي في فانكوفر بكندا، أعلنت حكومة أوتاوا أن "الموظفين في وزارة العدل الكندية أصدروا مذكرة تمهيدية تمهد لعملية التسليم".

وبدأ القضاء الكندي إجراءات التسليم، ما أثار غضب الصين التي رأت في ذلك "حادثاً سياسياً خطيراً" يمكن أن يعمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وتتهم وزارة العدل الأميركية (هواوي) ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وكذلك بسرقة أسرار صناعية من مجموعة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات، عبر فرعين لها. 

واحتجت الصين رسمياً السبت، لدى السلطات الكندية، فيما أوضح القضاء الكندي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أنها ستمثل الأربعاء المقبل أمام قاضٍ "لتأكيد صدور مذكرة تمهيدية وتحديد موعد لجلسة النظر في طلب تسليمها".

وقالت وزارة العدل الجمعة: إن هناك "أدلة كافية سيتم وضعها أمام قاضي التسليم لاتخاذ قرار". وأضافت: "جلسة الاستماع الخاصة بالتسليم ليست محاكمة، كما أنها لن تصدر حكماً بالإدانة أو البراءة. إذا تم تسليم شخص من كندا ليواجه المحاكمة في دولة أخرى، فإن هذا الشخص سيخضع للمحاكمة في تلك الدولة".

وتسبب توقيف وانتشو في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين.

وترى الصين في هذه الخطوة استهدافاً لمجموعة (هواوي) رغم أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفى منذ البداية حصول "أي تدخل سياسي"، مؤكداً أن كندا "دولة قانون"، كما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).

وأكدت النيابة العامة الكندية أن قرار الجمعة "اتخذ من قبل موظفي وزارة العدل في كندا الذين ينتمون إلى إدارة عامة غير حزبية"، مشددة على أن "كندا بلد تحكمه أولوية القانون". 

ويعود القرار النهائي في قضية تسليم مينغ إلى وزير العدل الكندي الجديد ديفيد لاميتي.

ونفت المجموعة الصينية مرات عدة أن تكون ارتكبت أي مخالفة. وذكر القضاء الكندي أن قرار بدء إجراءات التسليم "يأتي بعد دراسة معمقة ودقيقة للدليل في هذه القضية".

وقال ديفيد مارتن، رئيس فريق الدفاع عن مينغ في بيان نقلته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست): إن القرار الصادر يوم الجمعة مخيب للآمال. 

وأضاف: "نشعر بخيبة الأمل لقرار وزير العدل إصدار ترخيص بالتنفيذ في ظل الطبيعة السياسية للاتهامات الأميركية، وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الولايات المتحدة أكثر من مرة أنه سيتدخل في قضية مينغ إذا رأى أن هذا سيساعد المفاوضات الأميركية مع الصين بشأن النزاع التجاري بينهما".

وتؤكد (هواوي) التي تحتل المرتبة الثانية في العالم في إنتاج الهواتف الذكية أنه "لا علم لها بأي أفعال مسيئة ارتكبتها مينغ"، وأنها "واثقة من أن المحاكم الأميركية ستتوصل إلى النتيجة نفسها". 

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، إنه "حادث سياسي خطير"، مؤكدة "الاستياء الشديد والاعتراض الحازم" لبكين على ذلك.

من جهتها، رأت سفارة الصين في كندا أن الأمر "ليس مجرد مسألة قضائية بسيطة، بل اضطهاد سياسي حيال مجموعة صينية للتكنولوجيا المتطورة". 

وقال الناطق باسم السفارة إن القرار الكندي سيظهر "ما إذا كانت كندا تتبنى (مبدأ) استقلالية القضاء أم لا"، مطالباً أوتاوا برفض تسليم مينغ إلى الولايات المتحدة و"الإفراج عنها فوراً".

وأفرج عن مينغ وانتشو ابنة مؤسس مجموعة (هواوي)، بشروط في منتصف ديسمبر في فانكوفر حيث تملك منزلين، بعدما سلمت جواز سفرها. 

وقد دفعت كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي ووافقت على وضع سوار إلكتروني. 

ومنذ توقيف وانتشو، أوقفت السلطات الصينية كنديين فيما قضت محكمة صينية بإعدام ثالث. لكن بكين تؤكد أن هذه الإجراءات لا صلة لها بقضية (هواوي). 

وكانت الحكومة الصينية التي تتهم الولايات المتحدة "بغايات سياسية" و"تلاعب سياسي"، دعت مراراً أوتاوا إلى الإفراج بسرعة عن المديرة المالية لـ(هواوي). 

لكن وزير العدل الكندي لاميتي قال إن الإجراءات "قد تستغرق وقتاً طويلاً".

أخبار ذات صلة

نتنياهو: اتفقت مع الرئيس بوتين على إخراج القوات الأجنبية من سوريا

نتنياهو: اتفقت مع الرئيس بوتين على إخراج القوات الأجنبية من سوريا

&#34;رواندا&#34; تطلق أول قمر صناعي للإتصالات وتوفر الأنترنت مجاناً لمواطنيها

"رواندا" تطلق أول قمر صناعي للإتصالات وتوفر الأنترنت مجاناً لمواطنيها

نائب إيراني: محمد جواد ظريف مخترق أمنياً

نائب إيراني: محمد جواد ظريف مخترق أمنياً

روسيا: خطوات (صفقة القرن) مشبوهة ومخالفة للقواعد الدولية

روسيا: خطوات (صفقة القرن) مشبوهة ومخالفة للقواعد الدولية

شاهد: الطيار الهندي المُحرر من باكستان يُثير غضب مواطنيه

شاهد: الطيار الهندي المُحرر من باكستان يُثير غضب مواطنيه

البنتاغون يوقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

البنتاغون يوقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

قاسمي: جزر الخليج الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران

قاسمي: جزر الخليج الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران

ترامب يكشف تأثير الأسلحة النووية على مستقبل كوريا الشمالية

ترامب يكشف تأثير الأسلحة النووية على مستقبل كوريا الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث مع ملتقى رجال الأعمال سبل تعزيز الشراكة

الحمد الله يبحث مع ملتقى رجال الأعمال سبل تعزيز الشراكة

أفغانستان تتبرع بمليون دولار لميزانية وكالة الغوث

أفغانستان تتبرع بمليون دولار لميزانية وكالة الغوث

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس

الجهاد الإسلامي: قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ سلهب عن الأقصى &#34;دليل قلق وإرباك&#34;

الجهاد الإسلامي: قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ سلهب عن الأقصى "دليل قلق وإرباك"

الاحتلال يُصدر (87) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال فبراير

الاحتلال يُصدر (87) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال فبراير

أبو هولي: إنشاء صندوق الوقف الإنمائي سيساهم بتأمين شبكة أمان لـ (أونروا)

أبو هولي: إنشاء صندوق الوقف الإنمائي سيساهم بتأمين شبكة أمان لـ (أونروا)

ادعيس يستنكر إبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى

ادعيس يستنكر إبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى

سلطة النقد الفلسطينية تُعلن نتائج مؤشرها الموسّع لدورة الأعمال– شباط 2019

سلطة النقد الفلسطينية تُعلن نتائج مؤشرها الموسّع لدورة الأعمال– شباط 2019

منوعات

إيمان العاصي تنشر صورة بـ &#34;ميني جيب&#34;.. والجمهور: &#34;لبسك بقى أوفر&#34;

إيمان العاصي تنشر صورة بـ "ميني جيب".. والجمهور: "لبسك بقى أوفر"

الأمير هاري يتخفى على &#34;تويتر&#34; لمراقبة زوجته ميغان

الأمير هاري يتخفى على "تويتر" لمراقبة زوجته ميغان

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و&#34;منكر ونكير&#34;

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و"منكر ونكير"

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق &#34;مقرفة&#34;

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق "مقرفة"

سارة نخلة تهاجم زوجها: &#34;هاتروح فين من ربنا؟&#34;

سارة نخلة تهاجم زوجها: "هاتروح فين من ربنا؟"

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عربي

الجزائر: رموز جديدة للمعارضة تقلب الطاولة على التقليديين

الجزائر: رموز جديدة للمعارضة تقلب الطاولة على التقليديين

السعودية تاسع أقوى اقتصاد فى العالم.. اعرف سر ترند &#34;عملاق الشرق الأوسط&#34;

السعودية تاسع أقوى اقتصاد فى العالم.. اعرف سر ترند "عملاق الشرق الأوسط"

الأوبزرفر: &#34;حزب الله&#34; أكبر من أي وقت مضى في بيروت

الأوبزرفر: "حزب الله" أكبر من أي وقت مضى في بيروت

&#34;تقترب من النهاية&#34;.. معركة استعادة آخر جيوب &#34;تنظيم الدولة&#34; في سوريا

"تقترب من النهاية".. معركة استعادة آخر جيوب "تنظيم الدولة" في سوريا