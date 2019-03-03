فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس





هذا، وستنظر الدورة أيضاً في مشروع الخطة المرحلية التاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الخطة المرحلية الثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مشروع الخطة المرحلية الخامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية "الدفاع المدني".



هذا، وسيشارك الوفد أيضاً في الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، يوم غد الذي يشارك فيه وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، والذي سيتم التوقيع فيه من قبل وزارتي الداخلية والعدل الفلسطينيتين علي بروتوكولين واتفاقيتين، تم اعتمادهما من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربيتين.

رام الله - دنيا الوطننيابة عن رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، ترأس وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، وفد وزارة الداخلية في دولة فلسطين المشارك في الدورة السادسة والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في تونس، حيث ضم الوفد كلاً من المساعد الأمني لوزير الداخلية محمد جبريني، والناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، عميد غسان نمر، والمستشار القانوني، أحمد ذبالح، ورئيس وحدة العلاقات العربية والدولية العميد محمود صلاح الدين.الدورة، التي تعقد تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ ستناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتَي المجلس "35 و36"، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتَي المجلس "35 و36".