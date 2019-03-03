الجهاد الإسلامي: قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ سلهب عن الأقصى "دليل قلق وإرباك"

وأضافت على لسان المتحدث باسمها مصعب البريم: أن إبعاد العلماء والمشايخ والقيادات والمرابطين والمرابطات لن يؤخر الانتفاضة في وجه الاحتلال والتهويد، وشعبنا المرابط في القدس عصي على الانكسار.



وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على استمرار دعواتنا بالنفير الشعبي من الضفة والقدس، نحو المسجد الأقصى، للتصدي لـ "إرهاب العدو الصهيوني بحق مقدساتنا".



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد: إن قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب، عن المسجد الأقصى، "دليل قلق وإرباك العدو من معركة القدس المستمرة، ومن نفير الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والمقدسات".