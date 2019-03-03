الحمد الله: سندفع رواتب الشهداء والأسرى اليوم أو غداً وجزءاً من مخصصات الموظفين

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، أن أول الرواتب التي ستُصرف، هي مخصصات الأسرى والشهداء، وستصرف اليوم أو غداً.وأضاف في كلمة له خلال افتتاح برنامج التدريب العربي في ديوان الموظفين العام: "قطعوا مخصصات الأسرى والشهداء، نقول لهم: إن أول الرواتب التي ستصرف اليوم أو غداً، هي رواتب مخصصات الأسرى والشهداء، إن شاء الله سندفع اليوم أو غداً بتعليمات من الرئيس والحكومة تنفذ التعليمات".وتابع الحمد الله: "بصبر الجميع، سنتمكن من دفع جزء من مخصصات رواتب الموظفين، وعلينا بالصبر".من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إنه بناءً على تعليمات الرئيس، سيتم اليوم صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والأسرى المحررين ومستحقات مخيمات اللاجئين لهم الأولوية دائماً".