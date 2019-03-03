شؤون فلسطينية

أبو هولي: إنشاء صندوق الوقف الإنمائي سيساهم بتأمين شبكة أمان لـ (أونروا)

أبو هولي: إنشاء صندوق الوقف الإنمائي سيساهم بتأمين شبكة أمان لـ (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، اعتماد مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، في دورته لـ 46 الذي المنعقدة في مدينة أبو ظبي بإنشاء صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، لتقديم الدعم المالي المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضح أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان اعتماد منظمة التعاون الاسلامي لقرار إنشاء صندوق الوقف الانمائي يحمل مؤشرات ايجابية لضمان عامل الاستقرار في موازنة (أونروا) العامة بما يضمن استمرار مهام ولايتها والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح بالقرار 302 ويدعم في ذات الوقت التوجه العام لـ (أونروا) وللدول العربية المضيفة بتامين شبكة امام مالية لـ (أونروا) من خلال توفير دعم مالي وسياسي مستدام لها وقابل للتنبؤ.

وأعرب أبو هولي عن امله ان يساهم الصندوق الانمائي مع شركاء (أونروا) المانحين والممولين لها من تعويض (أونروا) عن الدعم الأمريكي لميزانيتها الذي اوقفته الادارة الأمريكية في اطار مخططها التصفوي لانهاء دورها عبر تجفيف مواردها المالية ونقل صلاحيتها للمفوضية السامية .

وقلل أبو هولي من تخوفات البعض من تعريب (أونروا) من اعتماد منظمة التعاون الاسلامي لقرار إنشاء صندوق الوقف الانمائي لافتا ان انشاء الصندوق يأتي في اطار الجهد المتواصل لـ (أونروا) والامم المتحدة والدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لمعالجة العجز التمويلي لـ (أونروا) ولاستدامة خدماتها الحيوية .

وأعرب أبو هولي عن شكره وتقديره للأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين وللدول الاعضاء (57) على هذا القرار الهام الذي سيكون له مردود ايجابي في استمرار وجود (أونروا) واستدامة خدماتها الحيوية المقدمة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني .

كما ووجه شكره للدول العربية المضيفة من جهد وتحرك لتحشيد الدعم السياسي والمالي لـ (أونروا) وكذلك للدول المانحة على ما قدمته من تبرعات إضافية، مؤكداً على ان العام 2019 يحمل مؤشرات ايجابية  داعمة لـ (أونروا) خاصة فيما يتعلق بتجديد التفويض الممنوح لها وفق القرار 302.

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