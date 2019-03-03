خريشة: فلسطين بدأت مشاورات لاعتماد تقرير الأمم المتحدة الذي أدان إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إبراهيم خريشة: إن فلسطين بدأت مجموعة من المشاورات، بعد صدور تقرير مجلس حقوق الإنسان، بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.وأضاف خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد، أن المشاورات بدأت مع المعنيين في مجلس حقوق الإنسان من أجل اعتماد هذا التقرير في الجلسة الحالية للمجلس، متوقعاً أن يتم التصويت على قرارات فلسطين في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.وأوضح خريشة، أنه في حال لم يتم اعتماد هذا القرار، والترحيب به من قبل مجلس حقوق الإنسان، سيصبح وثيقة رسمية صادرة عن هيئة أممية، لأنها أخذت ولاية من المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت يوم 18 أيار/ مايو العام الماضي.وشدد خريشة على أن كل الأطراف التي ذكرت في التقرير بمعنى توصيات واستنتاجات اللجنة، يجب أن تتحمل مسؤوليتها سواء أكانت مؤسسات أمم متحدة أو الأليات القانونية الدولية، إضافة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي، بصفتها دولة في الأمم المتحدة، وأحد الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف.وأشار خريشة إلى أن اللجنة لديها مجموعة من الأسماء سواء من الجنود أو المسؤولين الإسرائيليين، الذين أعطوا تعليمات باستهداف المواطنين المدنيين، وسيتم نقل هذه المعلومات إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي يتوجب عليها تسليم هذه الأسماء إلى هيئات العدالة الدولية، وأحدها محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى محاكم دولية مختلفة إذا كان أحد الجنود، يحمل جنسية بلد آخر.