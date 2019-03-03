شؤون فلسطينية

خريشة: فلسطين بدأت مشاورات لاعتماد تقرير الأمم المتحدة الذي أدان إسرائيل

خريشة: فلسطين بدأت مشاورات لاعتماد تقرير الأمم المتحدة الذي أدان إسرائيل
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة ابراهيم خريشة
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إبراهيم خريشة: إن فلسطين بدأت مجموعة من المشاورات، بعد صدور تقرير مجلس حقوق الإنسان، بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. 

وأضاف خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد، أن المشاورات بدأت مع المعنيين في مجلس حقوق الإنسان من أجل اعتماد هذا التقرير في الجلسة الحالية للمجلس، متوقعاً أن يتم التصويت على قرارات فلسطين في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح خريشة، أنه في حال لم يتم اعتماد هذا القرار، والترحيب به من قبل مجلس حقوق الإنسان، سيصبح وثيقة رسمية صادرة عن هيئة أممية، لأنها أخذت ولاية من المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت يوم 18 أيار/ مايو العام الماضي.

وشدد خريشة على أن كل الأطراف التي ذكرت في التقرير بمعنى توصيات واستنتاجات اللجنة، يجب أن تتحمل مسؤوليتها سواء أكانت مؤسسات أمم متحدة أو الأليات القانونية الدولية، إضافة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي، بصفتها دولة في الأمم المتحدة، وأحد الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف.

وأشار خريشة إلى أن اللجنة لديها مجموعة من الأسماء سواء من الجنود أو المسؤولين الإسرائيليين، الذين أعطوا تعليمات باستهداف المواطنين المدنيين، وسيتم نقل هذه المعلومات إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي يتوجب عليها تسليم هذه الأسماء إلى هيئات العدالة الدولية، وأحدها محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى محاكم دولية مختلفة إذا كان أحد الجنود، يحمل جنسية بلد آخر.

أخبار ذات صلة

الوزير لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: رواتب أسر الشهداء والجرحى هذا الشهر ليست كاملة

الوزير لـ "دنيا الوطن": رواتب أسر الشهداء والجرحى هذا الشهر ليست كاملة

سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل مأهول في قرية بيت تعمر

سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل مأهول في قرية بيت تعمر

أسرى الشعبية يدعون لتشكيل إطار وطني جامع لتجسيد الوحدة الوطنية

أسرى الشعبية يدعون لتشكيل إطار وطني جامع لتجسيد الوحدة الوطنية

الحمد الله يبحث مع ملتقى رجال الأعمال سبل تعزيز الشراكة

الحمد الله يبحث مع ملتقى رجال الأعمال سبل تعزيز الشراكة

الصوالحة: قرابة 800 معتمر يغادرون اليوم للديار الحجازية لأداء العمرة

الصوالحة: قرابة 800 معتمر يغادرون اليوم للديار الحجازية لأداء العمرة

أفغانستان تتبرع بمليون دولار لميزانية وكالة الغوث

أفغانستان تتبرع بمليون دولار لميزانية وكالة الغوث

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس

الجهاد الإسلامي: قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ سلهب عن الأقصى &#34;دليل قلق وإرباك&#34;

الجهاد الإسلامي: قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ سلهب عن الأقصى "دليل قلق وإرباك"

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل مأهول في قرية بيت تعمر

سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل مأهول في قرية بيت تعمر

أسرى الشعبية يدعون لتشكيل إطار وطني جامع لتجسيد الوحدة الوطنية

أسرى الشعبية يدعون لتشكيل إطار وطني جامع لتجسيد الوحدة الوطنية

الحمد الله يبحث مع ملتقى رجال الأعمال سبل تعزيز الشراكة

الحمد الله يبحث مع ملتقى رجال الأعمال سبل تعزيز الشراكة

الصوالحة: قرابة 800 معتمر يغادرون اليوم للديار الحجازية لأداء العمرة

الصوالحة: قرابة 800 معتمر يغادرون اليوم للديار الحجازية لأداء العمرة

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس

الجهاد الإسلامي: قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ سلهب عن الأقصى &#34;دليل قلق وإرباك&#34;

الجهاد الإسلامي: قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ سلهب عن الأقصى "دليل قلق وإرباك"

الاحتلال يُصدر (87) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال فبراير

الاحتلال يُصدر (87) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال فبراير

أبو هولي: إنشاء صندوق الوقف الإنمائي سيساهم بتأمين شبكة أمان لـ (أونروا)

أبو هولي: إنشاء صندوق الوقف الإنمائي سيساهم بتأمين شبكة أمان لـ (أونروا)

منوعات

إيمان العاصي تنشر صورة بـ &#34;ميني جيب&#34;.. والجمهور: &#34;لبسك بقى أوفر&#34;

إيمان العاصي تنشر صورة بـ "ميني جيب".. والجمهور: "لبسك بقى أوفر"

الأمير هاري يتخفى على &#34;تويتر&#34; لمراقبة زوجته ميغان

الأمير هاري يتخفى على "تويتر" لمراقبة زوجته ميغان

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و&#34;منكر ونكير&#34;

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و"منكر ونكير"

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق &#34;مقرفة&#34;

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق "مقرفة"

سارة نخلة تهاجم زوجها: &#34;هاتروح فين من ربنا؟&#34;

سارة نخلة تهاجم زوجها: "هاتروح فين من ربنا؟"

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عربي

الجزائر: رموز جديدة للمعارضة تقلب الطاولة على التقليديين

الجزائر: رموز جديدة للمعارضة تقلب الطاولة على التقليديين

السعودية تاسع أقوى اقتصاد فى العالم.. اعرف سر ترند &#34;عملاق الشرق الأوسط&#34;

السعودية تاسع أقوى اقتصاد فى العالم.. اعرف سر ترند "عملاق الشرق الأوسط"

الأوبزرفر: &#34;حزب الله&#34; أكبر من أي وقت مضى في بيروت

الأوبزرفر: "حزب الله" أكبر من أي وقت مضى في بيروت

&#34;تقترب من النهاية&#34;.. معركة استعادة آخر جيوب &#34;تنظيم الدولة&#34; في سوريا

"تقترب من النهاية".. معركة استعادة آخر جيوب "تنظيم الدولة" في سوريا