ادعيس يستنكر إبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى

استنكر يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، قيام سلطات الاحتلال بإبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس المجلس الإسلامي عن المسجد الأقصى لمدة 40 يوماً، وعدد من قادة العمل الوطني في المحافظة والحراس.



وأضاف ادعيس، بأن الواقع الحالي في القدس في ظل التطورات السياسية الأخيرة، والمؤامرات التي تتعرض لها، لربما هو الأكثر خطورة في العصر الحالي منذ احتلالها في العام 1967م.



وجدد ادعيس، دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشيداً بصمود أبناء الشعب الفلسطيني، تجاه مقدساته وقضيته وقيادته، داعياً إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى؛ لتفويت الفرصة على أعداء السلام.



رام الله - دنيا الوطن