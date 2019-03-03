بعد الشيخ سلهب..تواصل قرارات الإبعاد عن الأقصى لتطال قوس والشيخ بكيرات

رام الله - دنيا الوطنسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدير نادي الأسير، أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة في القدس، ناصر قوس، قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أربعين يوماً.وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت قوس عقب أحداث باب الرحمة في المسجد الأقصى، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما قررت سلطات الاحتلال، ابعاد الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير أوقاف القدس عن المسجد الأقصى، لمدة أربعة أشهر.يأتي ذلك، بعد وقت قليل من قرار بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، عن الأقصى، لمدة أربعين يوماً.