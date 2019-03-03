الوزير قطامي ومحافظ بيت لحم ينفذان سلسلة لقاءات وزيارات تفقدية

رام الله - دنيا الوطننفذ مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، عدة زيارات ولقاءات تفقدية ميدانية لعدد من المرافق والمشاريع والهيئات المحلية في المحافظة؛ للوقوف عن كثب على الاحتياجات الملحة للمواطنين، ومناقشة الواقع التنموي للمحافظة في إطار السعي لتوفير كافة السبل المتاحة لدعم المشاريع الحيوية المُستدامة وتمكين المواطنين وتعزيز صمودهم.واستهل المسؤولان الزيارة بتفقد مشروع إسكان الأرثودوكس في بيت ساحور، وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل والمستشفى الحكومي في بيت جالا، وعدد من الهيئات المحلية.وفي تصريح له قال قطامي: إن الزيارة تأتي في إطار جهود الحكومة في تأطير احتياجات المواطنين في المحافظات الجنوبية والتي يتبناها مكتب الصناديق العربية والإسلامية في خطوط ومسارات متوازية ومتكاملة، من بينها مسار التوسعات وأعمال التأهيل والتعبيد للشوارع والتي تستهدف خطط التوسعات لحركة التطور العمراني السريع، وإضافة المزيد من المنشآت الطبية والتعليمية الحديثة، التي تمكن الحكومة من تعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية في بيئة مميزة، ومزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات، تلبية لتوصيات الرئيس محمود عباس، وتوجيهات رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور رامي الحمد الله.