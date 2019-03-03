قيادي فلسطيني يكشف ملامح "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطنتوقع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، أن تقدم الإدارة الأمريكية، ما تسمى (صفقة القرن) عندما تستقر الأوضاع عند الاحتلال، وتتبين نتائج الانتخابات الإسرائيلية.وأضاف أبو أحمد في تصريحات محلية: بات واضحًا أنه ليس في (صفقة القرن) الأمريكية أي وجود لدولة فلسطينية، إنما هو حكم إداري للفلسطينيين فقط على بعض الأراضي.واستبعد بدوره، أن يتم قبول المشروع الأمريكي من أي طرف فلسطيني على الإطلاق، مكملاً "الآن يوجد إجماع على رفض الصفقة، التي من الواضح أنها تستهدف تصفية القضية، وهذا يفرض علينا بذل جهد مضاعف لاستعادة الوحدة الداخلية".