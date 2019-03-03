شؤون فلسطينية

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت تعادل 96% من المعدل السنوي

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت تعادل 96% من المعدل السنوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ بداية الموسم الحالي، بلغت نحو 364 مليمتراً بنسبة 96 % من متوسط المعدل السنوي، الذي يصل لـ 380 مليمتراً في العام، مؤكدة أن الكمية جيدة، وتساهم في تغذية الخزان الجوفي للمدينة.

وأفاد مدير دائرة الصرف الصحي، عضو لجنة الطوارئ محمد الإمام، أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ مساء الأربعاء الماضي، وحتى صباح يوم الجمعة، بلغت نحو 20 مليمتراً، ولم تتسبب في أي أضرار أو حالات غرق في الشوارع بشكل عام.

وأوضح، أن مستوى مياه الأمطار في برك تجميع الأمطار الثلاثة مستقر، وبلغ ارتفاع مستوى الأمطار في بركة عسقولة بحي الزيتون نحو 270 سم وهي تعادل نصف ارتفاع البركة، فيما يبلغ ارتفاع المياه في بركة الشيخ رضوان نحو متر واحد فقط، بينما تم ترشيح كمية المياه التي وردت لحديقة الصداقة بحي التفاح.

وأضاف، أن طوقم لجنة الطوارئ تعاملت خلال الثلاثة أيام الماضية مع نحو 200 إشارة طفح صرف صحي، و10 إشارات تعزيل مناهل من الأوساخ، وتم شفط 15 نقلة من المياه المتجمعة في المناطق والشوارع المنخفضة.

وبين أن أبرز المناطق التي تم تصريف تجمعات لمياه الأمطار منها هي: منطقة الحدبة جنوب حي الزيتون، وفي شارع عاهد الهابط، بحي الشيخ رضوان، وفي محيط محطة رقم 11 بحي الشيخ عجلين، ومناطق أخرى في شارع صلاح الدين.

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين في المدينة لإتباع الإرشادات المعلنة، والتي نشرتها عبر وسائل الإعلام المختلفة للتعامل مع المنخفض الجوي، وضرورة التواصل معها على الرقم 115 وبوابات التواصل الأخرى للإبلاغ عن أي مشاكل أو أضرار يسببها التساقط الغزير للأمطار.

وتضمنت الإرشادات أهمية المحافظة على النظافة وعدم إلقاء القمامة في الشوارع العامة، حتى لاتسبب انسداداً لمصارف مياه الأمطار في المدينة، وعدم فتح أغطية المناهل في الشوارع خلال تساقط الأمطار.

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