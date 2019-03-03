روسيا: خطوات (صفقة القرن) مشبوهة ومخالفة للقواعد الدولية

رام الله - دنيا الوطن

وجه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، انتقاداً للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، مشدداً على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بها.







وقال لافروف، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن واشنطن تقول منذ عامين، إنها بصدد إعلان ما تسمى (صفقة القرن) التي ستؤدي إلى سلام بين العرب والإسرائيليين"، مشيراً إلى أن الصفقة، تأجلت من جديد إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة".



وأكد لافروف، أنه ووفقاً لما تم تسريبه من معلومات، فإن الحديث يدور حول خطوات مشبوهة، وعمليات تبادل تخالف القواعد القانونية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط.





وأضاف: "هناك قناعة روسية بضرورة بلورة الجهود من قبل المجتمع الدولي كاملاً من أجل تخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط، واستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أسس الشرعية الدولية"، لافتاً إلى أن الرباعية الدولية "إطار مفيد لتحقيق هذا الهدف".