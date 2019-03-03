إرزيقات: سنتخذ إجراءات أكثر صرامة لمتابعة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات



وثمن إرزيقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، دور المؤسسات والمواطنين في الوقوف إلى جانب الشرطة، مشيراً إلى أن أكبر الجرائم، تم اكتشافها من خلال تعاون المواطن.



كما أشاد إرزيقات بتطور مستوى وعي المواطن بهذه القضايا المهمة، والذي أصبح على ثقة تامة بأهمية عمل الشرطة من خلال إفصاحه عن أماكن تواجد المجرمين، وبدور الأسرة في التبليغ عن أي فرد منها، يقوم بارتكاب أي جنحة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، أن المؤسسة الأمنية، ستتخذ إجراءات أكثر صرامة؛ لمتابعة تجار ومروجي ومتعاطي آفة المخدرات بكل الوسائل الممكنة، مشدداً على أن استهداف هذه الفئة لأفراد الشرطة، لن يثني الأجهزة الأمنية عن الاستمرار في العطا؛ لتقديم الحماية لأبناء شعبنا.