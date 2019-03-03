عبد الفتاح دولة: الهجمة الإسرائيلية على الأسرى تُنذر بتفجر الأوضاع



وأوضح دولة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن هجمة الاحتلال على أسرى (سجن النقب) هي استمرار وإمعان في تطبيق ما تسمى خطة أردان، للانقضاض على الأسرى وظروف حياتهم المعيشية، بدعم من حكومة الاحتلال

المتطرفة، وإشراف ما يُسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال، قامت مؤخراً باستدعاء قوات القمع إلى (سجن النقب)، إضافة إلى مشفى متنقل، والعديد من سيارات الإسعاف، كما قامت بتركيب أجهزة مسرطنة، حول الأقسام ما ينذر بهجوم على أسرى السجن، الذين يتجاوز عددهم 2000

أسير، بهدف كسب المزيد من أصوات الناخبين خلال انتخابات الكنيست المقبلة.



وطالب عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية للجم السياسة الإسرائيلية بحق الأسرى، ووضع حد لكل الجرائم التي تُرتكب بحقهم.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الفتاح دولة: إن الهجمة الإسرائيلية على الأسرى في كافة السجون، تُنذر بتفجر الأوضاع، مشيراً إلى أن الحركة الأسيرة تدرس خطوات، وكيفية الرد على هجمة الاحتلال ضدهم.