لجنة الانتخابات: ننتظر رد حماس لتحديد موعد زيارة وفدنا لغزة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن اللجنة تنتظر رداً من حركة حماس؛ لتحديد موعد لزيارة وفد اللجنة لقطاع غزة.





وقال كحيل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن اللجنة طلبت من حركة حماس، تحديد موعد للقاء مع قيادتها في غزة، لبحث إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية، مشيراًٍ إلى أن اللجنة تنتظر الرد لتحديد موعد الزيارة.







وأضاف كحيل: "اللجنة استصدرت التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية، ولم يتم تحديد موعد للقاء قيادة حماس"، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يصل وفد اللجنة لغزة الأسبوع الجاري.





يذكر، أن الرئيس محمود عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بالذهاب إلى قطاع غزة، وإجراء مشاورات لإجراء الانتخابات التشريعية.







يأتي ذلك، بعد قرار المحكمة الدستورية، بوجوب حل المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى جانب سلسلة مباحثات تجريها اللجنة في هذا الشأن.