شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى أربعين يوماً

الاحتلال يُبعد الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى أربعين يوماً
الشيخ عبد العظيم سلهب
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أربعين يوماً، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، انتهت اليوم، قبل أن يُسلمه الاحتلال أمراً جديداً بإبعاده عن المسجد المبارك لـ 40 يوماً.

وكان الاحتلال، قد قرر صباح اليوم، إبعاد حارس المسجد الأقصى نجيب عرفات عن مركز عمله بالأقصى لمدة ستة أشهر.

وكان الاحتلال، قد اعتقل عدداً من موظفي وحراس الأقصى على خلفية المشاركة في فتح مصلى باب الرحمة الجمعة الماضي، وتسليمهم قرارات إبعاد إدارية عنه لفترات متفاوتة قابلة للتجديد.

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