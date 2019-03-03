وزارة الاقتصاد الوطني تُعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد السلع التالية: لحمة الخاروف، ولحمة العجل المجمدة، ولبن الجميد، ضمن القوائم السلعية A1 وA2، وذلك تمهيداً لتحضيرات شهر رمضان المبارك.ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد، التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني- المركز الرئيسي- مبنى المجمع الحكومي، رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات لعام 2019، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو 10/3/2019 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ، للمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة صفحة وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps.