وزارة الاقتصاد الوطني تُعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد السلع التالية: لحمة الخاروف، ولحمة العجل المجمدة، ولبن الجميد، ضمن القوائم السلعية A1 وA2، وذلك تمهيداً لتحضيرات شهر رمضان المبارك.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد، التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني- المركز الرئيسي- مبنى المجمع الحكومي، رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات لعام 2019، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو 10/3/2019 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ، للمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة صفحة وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps.
أعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد السلع التالية: لحمة الخاروف، ولحمة العجل المجمدة، ولبن الجميد، ضمن القوائم السلعية A1 وA2، وذلك تمهيداً لتحضيرات شهر رمضان المبارك.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد، التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني- المركز الرئيسي- مبنى المجمع الحكومي، رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات لعام 2019، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو 10/3/2019 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ، للمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة صفحة وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps.
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