شؤون فلسطينية

غزة: مواطن يعثر على قطع معدنية داخل "شيبس".. وطبيب يُفجر مفاجآت حول "السم المُقرمش"

غزة: مواطن يعثر على قطع معدنية داخل "شيبس".. وطبيب يُفجر مفاجآت حول "السم المُقرمش"
خاص دنيا الوطن - رفيف عزيز
علاقة الأطفال برقائق البطاطا المعروفة تجارياً بـ "الشيبس"، علاقة وطيدة، يبدو في الوهلة الأولى أنه من المستحيل التدخل بها، فشعور التلذذ بالنكهات المُختلفة، والشغف بسماع صوت "القرمشة"، وسهولة ابتلاعه وتناوله، يجعل التعلق به سهلاً جداً.

ورغم النظرة البراقة للأطفال إلى "الشيبس"، إلا أنه ينطبق عليه المثل القائل:"ليس كل ما يلمع ذهباً"، فعدا عن الأخطار الصحية الشائعة له، إلا أن المُواطن الفلسطيني محمود البابا، وجد مُصيبةً أكبر.

سم في العسل

غادر البابا مقر عمله مُتلهفاً للقاء ابنته، حاملاً معه أكثر ما يُفرح قلبها، العديد من أكياس "الشيبس" والشوكولاتات، والحلويات، ومن حسن حظ طفلته، أن والدتها كانت مُتواجدة أثناء تناولها أحد المُنتجات المحلية.

تنبهت والدة الطفلة إلى وجود مادة غريبة في يد ابنتها، ففتشت كيس "الشيبس" لتتفاجأ بوجود أكثر من قطعة، اعتقدت أنهم قطع صغيرة من الحجارة، فأسرعت بها إلى زوجها ليجد أنها قطعاً معدنية، وليست حجارة.

يقول البابا لـ"دنيا الوطن": "احتفظت بالقطع، ولم أدرِ ماهو التصرف الصحيح في هذه الحالة، فهاتفت أحد أصدقائي الإعلاميين، والذي بدوره قام بنشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ليست الوحيدة

وأضاف البابا: "لو وقعت هذه القطع في يد الأطفال، لحدثت مصيبة، لأنها قطع حديد، ليست نايلون، وليست حجارة، بل معدن".

وأكد البابا- الذي لا يزال يحتفظ بالقطع المعدنية لتُذكره كم أن ابنته محظوظة- أن هذه الحادثة أثارت صدمته: "إذا كان هذا صنع بلادنا، فكيف سأثق بأي منتج وطني لاحقاً؟".

وبعدما انتشرت صورة الحادثة التي حدثت مع المُواطن البابا، قامت إحدى الإعلاميات بتأكيد الأمر، وروت عبر مواقع التواصل ما حدث معها: "لا داعي لوجود الشيبس من الأساس، ابنة شقيقي غادرت مستشفى الأطفال بالأمس، وكان معها 5 أطفال هناك كلهم بسبب الشيبس".

سيطرة صعبة

تواصلت "دنيا الوطن" مع صاحبة التعليق السيدة شيرين أحمد؛ لتؤكد القصة قائلة: "عانت ابنة شقيقي من التهابات شديدة، وحين ذهبنا بها إلى المستشفى، أخبرنا الطبيب المُشرف، أنه بسبب الشيبس، وتم علاجها بعد مكوثها يوم تحت الرعاية".

وأضافت: "المشكلة ليست هنا، بل إن هذه الأشياء هي المُتوفرة للأطفال، مهما حاولنا أن نُسيطر، فلن نستطيع، فسيخرج الطفل دون علمنا إلى البقالة، ويشتري ما يريده، وهذه طبيعة الأطفال، يحبون أن يبتاعوا بمصروفهم ما يريدونه هم".

وتعتقد شيرين أنه إذا لم تُوجد هذه الأشياء في البقالة، فلن يكون هناك إقبال عليه، وقالت: "الشيبس بكل أنواعه سواء أكانت إنتاجاً محلياً أو مُستورداً، فهو مُضر بطبيعته، وأتمنى أن يتم منع بيعه تماماً".

قد يموت!

كانت الطفلة محظوظة، لكن ماذا لو لم تنتبه لها والدتها، وقامت بابتلاع القطع المعدنية؟

يقول الطبيب المُختص بالأطفال، أحمد الفرا: "لو دخلت القطعة إلى الجهاز التنفسي للطفل، فستُسبب له حالة اختناق، ولو استطاعت المرور عبر الجهاز التنفسي، ستدخل إلى الرئتين، وتؤدي إلى نوبة سُعال شديدة، لوجود جسم غريب فيها، ما سيتطلب عمل عملية منظار لإزالتها".

وأضاف الطبيب الفرا: "نفس القطعة قد تصل إلى المعدة أو الأمعاء، ما يؤدي إلى انسدادها وفتح البطن جراحياً لإزالتها، إذا لم تنجح عملية المنظار".

وأكد الطبيب الفرا، أن نوع المعدن أيضاً له تأثير كبير فيما لو تم بلعه: "إذا كانت من معدن الرصاص، فهو سام، وقد يؤدي إلى مشاكل وضعف مُزمن في نسبة الدم، وقد تؤثر على الكلى أيضاً، وإذا كان معدن الحديد، فهو يؤدي إلى اضطراب في المعدة، وإذا كان المعدن من النحاس، قد يتأكسد في المعدة، وينتج أوكسيد النحاس، وهي مادة سامة قد تودي بحياة الطفل".

لا رقابة

وأضاف الفرا: "تبقى هذه القطع أجساماً غريبة، ويجب أن تخرج من الجسد، ومتابعة خروجها، ولو كان المعدن له أطراف حادة، قد يُسبب جروح في الجهاز الهضمي، ما سيُسبب مضاعفات صحية خطيرة قد تؤثر على حياة الطفل".

ووجود قطعة معدنية في "الشيبس"، ليس كدس السم في العسل، بل سم مدسوس في سم آخر، وهذا ما يؤكدة الفرا: "90% من الشيبس الموجود في الأسواق، مُضاف عليه مُنكهات صناعية، وهي التي تعطي شعور القرمشة حين تناولها، هذه المواد مُصنفة بأرقام معينة، وهي في العالم كله مُراقبة وتخضع لمعايير، حيث يتم مُراقبة الكمية التي يتم إضافتها إلى الشيبس".

وأضاف الفرا: "للأسف في فلسطين، والمنطقة العربية غالباً، لا يتم مراقبة كمية المواد الحافظة المُضافة إلى كيس الشيبس، والتراكيز العالية لهذه المواد، يُسبب السرطان".

وكشف الفرا أن مُعظم أنواع "الشيبس" يتم قليها في زيوت مُهدرجة مُستخدمة لفترات طويلة، وهي خطيرة على صحة الإنسان.

ماذا تفعل الأمهات؟

واستطرد: "أغلب أكياس الشيبس التي تجدونها في المحلات تتعرض لأشعة الشمس، وتعرض المواد الموجودة في الشيبس إلى الشمس يُحولها إلى مواد مُسرطنة".

ويدعو الفرا الأمهات إلى اتباع أساليب معينة للحد من تناول أطفالهم للشيبس قائلاً: "تستطيع الأم أن تشتري لطفلها فول نابت مثلاً، أو تتبع نهج أحد المدارس في غزة، والذي أثار إعجابي جداً، وهو أن يقوموا ببيع قطعة فاكهة بنصف شيكل فقط للأطفال، يتم تنظيفها ووضعها في كيس نايلون".

وأضاف: "لو تناول الطفل هذه الفاكهة، فهي تُغنيه عن ألف كيس شيبس، فهي تمده بالحديد والفيتامينات، فالشيبس عبارة عن كميات زيت مهولة، ونشويات، ما يسبب التهابات في المعدة للطفل، وامتصاص أقل للحديد، فقر دم، أنيميا".

وختم الفرا: "تستطيع الأم أن تُسيطر على طفلها من خلال منعه من أخذ المصروف معه إلى المدرسة، وأن تقوم بالشراء له بنفسها زجاجة من العصير الطبيعي، وقطعة من الفاكهة، سيحتج الطفل في البداية، ولكن مع الموقت سيعي أن هذا الأمر في مصلحته".

حماية المُستهلك ترد


وفي ذات السياق، رجح محمد العبادلة، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أن ما حدث قد يكون غير صحيح.

وقال العبادلة في تصريح لـ "دنيا الوطن": "آلية تصنيع هذا النوع من شيبس الأطفال، تجعل الأمر مستحيلاً، فالأقماع التي يخرج منها حبيبات الشيبس، تعمل على حرارة عالية، وضيقة جداً لدرجة لا يُمكن أن يتسلل عنصر آخر إلى الكيس".

وأضاف العبادلة: "لدينا في الوزارة دائرة التنمية الصناعية، وهي تقوم بعمل جولات ميدانية دورية لجميع مصانع الشيبس في غزة، لضمان حماية المُستهلك عبر فحص المواد الخام التي تستخدم في عملية الإنتاج، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومراقبة مدى الالتزام بالشروط الصحية وتعليمات الوزارة".

وقال العبادلة: إن المُواطن في هذه الحالة يجب أن يتوجه إلى دائرة حماية المُستهلك، وتقديم شكوى بالحادثة التي تعرض لها مع إحضار العينة، وشرح قائلاً: "نقوم أولاً بالتأكد من صحة الشكوى، ثم نتوجه إلى المصنع، ونُراقب سير تصنيع المُنتج بكافة مراحله، ونأخذ عينات عشوائية لفحصها، وإذا وُجدت أي مُخالفة تُثبت صحة الشكوى، يتم إغلاق المصنع مبدئياً 10 أيام على أقل تقدير".



أخبار ذات صلة

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

خالدة جرار لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: المطلوب منع محاولات إيجاد بديل لمنظمة التحرير

خالدة جرار لـ "دنيا الوطن": المطلوب منع محاولات إيجاد بديل لمنظمة التحرير

هل من أثمان سياسية دفعتها حماس مقابل إفراج مصر عن عناصرها الأربعة؟

هل من أثمان سياسية دفعتها حماس مقابل إفراج مصر عن عناصرها الأربعة؟

برلماني مصري: جهات خارجية تسعى لإعاقة المصالحة ولا ندعم فصيلاً على حساب الآخر

برلماني مصري: جهات خارجية تسعى لإعاقة المصالحة ولا ندعم فصيلاً على حساب الآخر

مُنخفض جوي جديد يضرب فلسطين وهذا موعده

مُنخفض جوي جديد يضرب فلسطين وهذا موعده

زكي: حركة فتح مُتمسكة بإنهاء الانقسام وعلى حماس تغليب المصلحة الوطنية

زكي: حركة فتح مُتمسكة بإنهاء الانقسام وعلى حماس تغليب المصلحة الوطنية

فتح: إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم أعلى درجات القهر والظلم

فتح: إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم أعلى درجات القهر والظلم

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

فتح: إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم أعلى درجات القهر والظلم

فتح: إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم أعلى درجات القهر والظلم

القبض على مُشعوذ استخدم المقابر لبث أعمال السحر داخل 30 منزلاً بالخليل

القبض على مُشعوذ استخدم المقابر لبث أعمال السحر داخل 30 منزلاً بالخليل

اقتحام قسم (7) في سجن النقب الصحراوي

اقتحام قسم (7) في سجن النقب الصحراوي

إطلاق أول خط مواصلات منتظم في فلسطين بمدينة روابي

إطلاق أول خط مواصلات منتظم في فلسطين بمدينة روابي

الشرطة تقبض على شخص بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الإلكترونية في نابلس

الشرطة تقبض على شخص بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الإلكترونية في نابلس

وزيرة شؤون المرأة تتضامن مع النساء المصابات بأمراض المناعة

وزيرة شؤون المرأة تتضامن مع النساء المصابات بأمراض المناعة

إصابة ضابط شرطة أثناء القبض على متعاطي مخدرات برام الله

إصابة ضابط شرطة أثناء القبض على متعاطي مخدرات برام الله

الشرطة تُلقي القبض على ثلاث فتيات يشتبه بترويجهن عملة مزورة بنابلس

الشرطة تُلقي القبض على ثلاث فتيات يشتبه بترويجهن عملة مزورة بنابلس

منوعات

ضرب وشد شعر وسحل.. ميغان ماركل تنتصر على كيت ميدلتون في شجار عنيف

ضرب وشد شعر وسحل.. ميغان ماركل تنتصر على كيت ميدلتون في شجار عنيف

&#34;حارة أبو عوّاد&#34; تفقد زعيمها.. الممثل الأردني نبيل المشيني في ذمة الله

"حارة أبو عوّاد" تفقد زعيمها.. الممثل الأردني نبيل المشيني في ذمة الله

إبنة وفاء موصللي بأحدث ظهور لها.. هل تفوقت جمالاً على والدتها؟

إبنة وفاء موصللي بأحدث ظهور لها.. هل تفوقت جمالاً على والدتها؟

أول صورة لإليسا بعد العملية الجراحية التي أجرتها في بروكسيل.. شاهد يدها

أول صورة لإليسا بعد العملية الجراحية التي أجرتها في بروكسيل.. شاهد يدها

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

&#34;اضرب والريح تصيح&#34;.. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

"اضرب والريح تصيح".. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد &#34;سلاسل دهب&#34;

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد "سلاسل دهب"

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

عربي

واشنطن ترفض السماح بدخول قوافل لنقل المدنيين السوريين من مخيم الركبان

واشنطن ترفض السماح بدخول قوافل لنقل المدنيين السوريين من مخيم الركبان

المعارضة الجزائرية تُقرر مواصلة الحراك الشعبي حتى الاستجابة لمطالبها

المعارضة الجزائرية تُقرر مواصلة الحراك الشعبي حتى الاستجابة لمطالبها

ألمانيا تحقق في تلقي مغربي مدان بالإرهاب راتبا في السجن

ألمانيا تحقق في تلقي مغربي مدان بالإرهاب راتبا في السجن

الصفدي: تلبية الحقوق المشروعة للفلسطينيين شرط السلام ووصايتنا على المقدسات أمانة

الصفدي: تلبية الحقوق المشروعة للفلسطينيين شرط السلام ووصايتنا على المقدسات أمانة