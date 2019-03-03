شؤون فلسطينية

برلماني مصري: جهات خارجية تسعى لإعاقة المصالحة ولا ندعم فصيلاً على حساب الآخر

برلماني مصري: جهات خارجية تسعى لإعاقة المصالحة ولا ندعم فصيلاً على حساب الآخر
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، أن الجميع يتمنى بأن تستمر حركة حماس في السير نحو إتمام المصالحة الفلسطينية، وصدق النوايا في إنهاء الانقسام الذي يطعن القضية الفلسطينية بالقلب.

وقال الجمال لـ "دنيا الوطن": "أصحاب المشروع الوطني الواحد، لا يفترض أن ينقسموا، وهم جميعاً يتحدون على تحرير الارض وعودة الحقوق المشروعة".

وأشار الجمال إلى أن جمهورية مصر العربية لا تتوقف عن بذل الجهود لإتمام ملف المصالحة الفلسطينية، ولكن الأمر يتوقف على صدق النوايا لدى الأطراف الفلسطينية، والاتجاه نحو الحل.

وفي السياق، قال: "هناك من يسعى خارج فلسطين، لإعاقة إتمام المصالحة الفلسطينية، والجميع يعلم من هو الذي يعاون فريقاً ضد الفريق الآخر، ولا يعاون القضية الفلسطينية".

وبين أن جمهورية مصر العربية، تسعى بكل جهودها سواء من جانب وزارة الخارجية أو أجهزة الأمن القومي؛ لإنهاء ملف المصالحة الفلسطينية، معتبراً أن الأمر متوقف على صدق النوايا لدى طرفي الانقسام، والتجرد من المتدخلين لإعاقة المصالحة.

وقال: "نحن نؤيد كل توافق فلسطيني، وإن فلسطين فوق جميع الفصائل، ولا يمكن أن ندعم فصيل على حساب فصيل آخر، فنحن الآن نؤيد الشرعية الموجودة في فلسطين، وندعو أيضاً حتى لا يكون هناك إنقسام آخر".

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