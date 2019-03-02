مُنخفض جوي جديد يضرب فلسطين وهذا موعده

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يتواصل هطول الأمطار الغزيرة، شمالي فلسطين، مساء اليوم السبت، فيما رجّحت قدوم منخفض جوي جديد قبرصي الثلاثاء المقبل.كما توّقعت الأرصاد، أن يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو شديد البرودة في ساعات الليل.أما ظهر الاثنين، فمن المتوقع، أن تدخل المنطقة كتلة هوائية باردة، ويبدأ هطول الأمطار شمال ووسط فلسطين.ويوم الثلاثاء، تشتد قوة الأمطار في معظم أرجاء فلسطين، ويكون الجو شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل.