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زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب شمالي اليابان

زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب شمالي اليابان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال عنيف بلغ شدته 6.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، الساحل الشمالي لليابان.

ووقع الزلزال، على بعد 114 ميلًا، جنوب شرق مدينة "نيمور" على عمق 10 كيلو مترات، بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.وقدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "JMA"، قوة الزلزال المبدئية بـ 6.9 درجات على مقياس ريختر.

وأشارت أنه من "غير المحتمل وقوع أضرار وخسائر خطيرة"، كما لم تصدر أي تحذيرات من حدوث مد بحري "تسونامي".

وكان علماء جيولوجيون يابانيون قد حذروا من أن زلزالا قوته 7 أو 8 درجات من المرجح أن يضرب البلاد على طول حلقة النار في المحيط الهادئ في السنوات الثلاثين القادمة.

يذكرأن اليابان تقع على حزام نار المحيط الهادئ المميت المعروف بزلازله وبراكينه.

وفيمارس/ آذار 2011، شهدت شمال شرقي اليابان زلزالًا قوته 9 درجات على مقياس ريختر تسبب في حدوث كارثة تسونامي مدمرة.

وقتلتالكارثة الطبيعية ما لا يقل عن 15 ألف و893 شخصا، مع أكثر من ألفين و500 آخرين لا يزالون مفقودين أو يفترض أنهم ماتوا.

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