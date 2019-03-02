زكي: حركة فتح مُتمسكة بإنهاء الانقسام وعلى حماس تغليب المصلحة الوطنية





رام الله - دنيا الوطنقال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): "إن الحركة متمسكة بإنهاء الانقسام الداخلي، وتحقيق الوحدة الوطنية".ودعا زكي خلال زيارته مدينة جنين، اليوم السبت، لتهنئة الفائزين بانتخابات إقليم حركة (فتح)، وتهنئة الأسير محمد غوادرة من قرية بير الباشا؛ لمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 15 عاماً في الأسر، حركة حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتحقيق الوحدة الوطنية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وثمن دور المحافظة والمؤسسة الأمنية في تأمين سير الانتخابات في جو آمن ومريح، داعياً حركة فتح إلى النهوض بواقعها من كافة الجوانب؛ ليتمكن الشعب الفلسطيني من الاستمرار في نضاله حتى إحقاق كافة الحقوق المشروعة له.