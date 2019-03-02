شؤون فلسطينية

فتح: إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم أعلى درجات القهر والظلم

فتح: إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم أعلى درجات القهر والظلم
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (فتح): إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم ذاتياً، يعتبر أعلى درجات القهر والظلم، وإرهاب الدولة المنظم.

وأكد عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، إن وضع الفلسطينيين، وخاصة المقدسيين أمام  خيارين، أحلاهما علقم، إما أن تقوم سلطات الاحتلال بهدم البيت، وتدفيع صاحبة ثمن ذلك، وفقاً للتسعيرة الاحتلالية الباهظة، أو أن يقوم صاحب البيت ذاتياً بهدم منزله تجنباً لدفع المبالغ الباهظة، وهو أسلوب قمعي اضطهادي فاشي ضد الإنسانية جمعاء.

وأوضح القواسمي، أن المقدسي، يعيش في ظروف أكثر من معقدة، فمن جانب، تمنع سلطات الاحتلال منح تراخيص للبناء، وإن منحت فبصعوبة بالغة وبمبالغ خيالية فوق طاقة البشر، ومن جانب آخر تقوم بكل الأفعال المنافية للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة منها، بسرقة الأراضي والعقارات والبيوت، وتهجير أهلها لصالح المستعمرين الغرباء، في صورة توضح حجم الإرهاب والعنصرية الإسرائيلية.

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