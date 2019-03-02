التعليم: نظام الدورات الثلاث سيُطبق على التوجيهي.. والعام المُقبل بنظام (بنك الأسئلة)

خاص دنيا الوطن- أحمد العشيأكد الدكتور محمد عواد، مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن استعدادات الوزارة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، جارية ومتواصلة، لافتاً إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.وقال عواد لـ "دنيا الوطن": "حتى هذه اللحظة لا توجد أي معوقات أمام الوزارة، فالفرق المعنية والموكلة بالمهام، تقوم بعملها بإشراف وزير التربية والتعليم، ورئيس الامتحانات العامة، وأعتقد أنه لا مشاكل نحو تنفيذ الامتحانات في شطري الوطن، وفي الخارج".وفي السياق، أوضح عواد، أن المناهج لهذا العام جديدة، لافتاً إلى أن الامتحانات، تبنى على جداول المواصفات ذات العلاقة بالاهداف الموضوعة لكل منهاج على حدة.وقال: "تم العمل على البدء بنظام جديد اسمه (بنك الأسئلة)، وليس بالضرورة على كل المناهج وإنما بعضها، حيث إن العمل يتم على قدم وساق في كل اتجاه، سواء في الضفة أو قطاع غزة".وأضاف: "المناهج الجديدة ليست بعيدة عن القديمة، ولكن تم تحديد الأهداف لكل المباحث، وتم بناء جداول المواصفات لها، وبالتالي الامتحانات تبنى على هذه الجداول".وأعلن مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة، ستبدأ بعد شهر رمضان؛ مما يُعطي الطلاب فرصة إضافية للتقدم للامتحانات بعيداً عن التوتر، نظراً لأن المناهج جديدة".وحول نظام (بنك الأسئلة)، أوضح عواد أنه عبارة عن فكرة جديدة، الهدف منها وجود كم هائل من الفقرات للأسئلة؛ لافتاً إلى أنه يعني الجاهزية للتقدم للامتحانات في أي وقت، لكن هذا الأمر تم البدء به، ولكن التطبيق به سيتأخر؛ لأنه سيحتاج إلى وقت.وفي السياق، أكد عواد، أن نظام امتحانات الإنجاز بدوراته الثلاث، سيبقى كما هو في العام الحالي، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن وزير التربية والتعليم، هو من أعطى الإشارة للبدء بنظام (بنك الأسئلة)، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيقه في العام المقبل بشكل جزئي.وحول أعداد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، أشار إلى أن عملية التسجيل لم تنته بعد، ولا يمكن الحديث عن رقم نهائي، سواء في الضفة أو قطاع غزة أو الخارج.وقال: "هناك مدارس إضافية في الخارج، حيث سيكون هناك مدارس في تركيا وقطر ورومانيا وبلغاريا، كما أننا مقبلون على إنشاء مدارس أخرى في دول أخرى".