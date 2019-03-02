واشنطن ترفض السماح بدخول قوافل لنقل المدنيين السوريين من مخيم الركبان

رام الله - دنيا الوطنأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن الولايات المتحدة، رفضت طلب روسيا بالسماح بعبور قوافل إلى منطقة التنف؛ لنقل اللاجئين من مخيم الركبان جنوبي سوريا.وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتصارعة في سوريا، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق سيرغي سولوماتين وفق (روسيا اليوم): "على الرغم من النجاح الذي حققته الحكومة السورية في اتخاذ جميع التدابير المعدة لإخراج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن سكنهم قبل الحرب، رفض الجانب الأمريكي الاستجابة لنداء مقر التنسيق المشترك بين الهيئات في روسيا وسوريا، لتنظيم عودة وإقامة اللاجئين، والسماح بمرور قوافل النقل إلى منطقة التنف".