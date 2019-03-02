القبض على مُشعوذ استخدم المقابر لبث أعمال السحر داخل 30 منزلاً بالخليل

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة والمخابرات العامة بالخليل، اليوم على مشعوذ، أثناء ممارسته أعمال الشعوذة والسحر داخل مقبرة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، بأن القبض على المشعوذ تم بناءً على معلومات وردت للشرطة والمخابرات العامة من قبل المواطنين، وذلك داخل مقبرة ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وبحوزته مجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات والملابس، التي تستخدم في عمليات السحر والدجل.وأضاف ارزيقات، بأنه وخلال سماع إفادة المشتبه به من قبل ضباط إدارة المباحث العامة بشرطة الخليل، تبين بأنه قام بممارسة أعمال السحر والدجل، منذ مدة، وطالت أكثر من 30 منزلاً.هذا، وأكد إرزيقات توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، لعرضه على النيابة العامة.