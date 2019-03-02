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المعارضة الجزائرية تُقرر مواصلة الحراك الشعبي حتى الاستجابة لمطالبها

المعارضة الجزائرية تُقرر مواصلة الحراك الشعبي حتى الاستجابة لمطالبها
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت المعارضة الجزائرية في ختام لقاء تشاوري، الشعب إلى مواصلة حراكه، لغاية الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها، ومخاطر عدم الاستجابة لها.

وشدد البيان على ضرورة حصول الشعب على حقوقه الدستورية، وخاصة الحق في التعبير والتظاهر، ورفض سياسات الأمر الواقع، وفق (روسيا اليوم). 

وأشار كذلك، إلى "الأسلوب الحضاري والسلمي للمسيرات والمشاركين، خصوصاً في مسيرات الجمعة"، مشيدين برجال الأمن في تعاملهم مع المتظاهرين.

وجدد المشاركون في اللقاء، دعوة الدولة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، ورفض أي "التفاف على حقوق الشعب".

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