اقتحام قسم (7) في سجن النقب الصحراوي

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قلعة (أ) قسم (7) بالخيام في معتقل (النقب الصحراوي).وقال أسرى من النقب: إن وحدتي (جيتار) و(اليمار) اقتحمتا قسم (7) وأجرتا عمليات تفتيش بشكل استفزازي بحق الأسرى، مشيرين إلى أن إدارة المعتقل، صعدت قمعها للأسرى منذ مطلع العام الجاري، وكان ذروة هذه الاعتداءات، ما قامت به قوات القمع في معتقل (عوفر) الشهر المنصرم، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وحذر الأسرى من خطورة ما يجري الآن في معتقل (النقب)، محملين إدارة المعتقل المسؤولية الكاملة عن مصير كافة الأسرى.يُشار إلى أن معتقل (النقب الصحراوي) يعتبر من أكبر المعتقلات التابعة لسلطات الاحتلال، ويقبع فيه قرابة 2000 أسير.