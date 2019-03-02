الشرطة تقبض على شخص بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية في "نابلس"

رام الله - دنيا الوطنالقت الشرطة القبض على شخص صادر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية في نابلس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة ان الشرطة تلقت مذكرة من النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس خلافاً للمادة 15/1 لقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وقامت شرطة شمال غرب نابلس بتنفيذها على المحكوم عليه.وأكد البيان ان الشرطة انهت إجراءاتها القانونية بايداعه مركز الإصلاح والتأهيل بنابلس اصولا.