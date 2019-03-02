الشرطة تقبض على شخص بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية في "نابلس"
رام الله - دنيا الوطن
القت الشرطة القبض على شخص صادر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية في نابلس.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة ان الشرطة تلقت مذكرة من النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس خلافاً للمادة 15/1 لقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وقامت شرطة شمال غرب نابلس بتنفيذها على المحكوم عليه.
وأكد البيان ان الشرطة انهت إجراءاتها القانونية بايداعه مركز الإصلاح والتأهيل بنابلس اصولا.
القت الشرطة القبض على شخص صادر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية في نابلس.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة ان الشرطة تلقت مذكرة من النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس خلافاً للمادة 15/1 لقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وقامت شرطة شمال غرب نابلس بتنفيذها على المحكوم عليه.
وأكد البيان ان الشرطة انهت إجراءاتها القانونية بايداعه مركز الإصلاح والتأهيل بنابلس اصولا.
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