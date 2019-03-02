حزب العمال البريطاني: يجب إدانة جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنطالب زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، بلاده، بإدانة عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل، وطالب بتجميد بيع الأسلحة لإسرائيل.ونشر كوربين على حسابه في (تويتر) تغريدة قال فيها: إن الأمم المتحدة أصدرت بياناً، أكدت فيه أن "قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة- بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون- قد يشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".وقال كوربين: "يجب على حكومة المملكة المتحدة، أن تدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل، وأن تجمد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".جاءت تغريدات كوربين، في أعقاب، ما أكده تقرير بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، بأن جنودًا إسرائيليين ربما تورطوا في جرائم حرب إبان تعاملهم مع مظاهرات فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، العام الماضي، في إشارة للاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات العودة، حيث إن إسرائيل قتلت 183 فلسطينياً بالرصاص الحي، من بينهم 35 طفلاً دون الثامنة عشرة، وثلاثة مسعفين، وصحفيان يرتدون زياً واضحاً بمهنتهم.