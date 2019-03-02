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شؤون فلسطينية

اصابة ضابط شرطة اثناء القبض على متعاطي مخدرات برام الله

اصابة ضابط شرطة اثناء القبض على متعاطي مخدرات برام الله
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم احد ضباط شرطة محافظة رام الله  والبيرة بجروح وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة اثر تعرضه للدهس من قبل احد متعاطي المخدرات برام الله .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات ان  قوة من الشرطة ودورية المكافحة وعنصر الشرطة النسائية توجهت إلى بلدة دير عمار غرب رام الله لتفتيش منازل أشخاص مشتبه بهم بتعاطي المواد المخدرة .وعند وصول قوة الشرطة للبلدة قام احد متعاطي المواد المخدرة بالفرار  بمركبه غير قانونية  وقام بدهس الضابط مما ادى لإصابته بكسور في القدمين وضرب مركبة مدنية أخرى  وقامت القوه بايقافه  والقت القبض عليه.

واضاف ارزيقات انه تم نقل الضابط للمستشفى لتلقي العلاج ووصفت اصابته ما بين المتوسطة والخطيرة وتم توقيف الشخص المتسبب لحين عرضه على النيابة.

وثمن ارزيقات موقف المؤسسات وابناء البلدة الذين استنكروا هذا الاعتداء وطالبوا باتخاذ اقصى العقوبات.

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