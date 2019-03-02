وزير الدفاع التركي يعلن إنهاء التحضيرات لعملية عسكرية شمالي سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الدفاع، خلوصي أكار، السبت، إنهاء تركيا التحضيرات لعملية عسكرية في منطقة منبج وشرق نهر الفرات، شمالي سوريا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار خلال جولة أجراها السبت بمركز ولاية أغري شرقي تركيا بعد تفقده منطقة عسكرية.وأضاف أكار أن القوات التركية على أهبة الاستعداد، وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وتابع: "لن نسمح بتعريض أمن بلادنا للخطر بأي شكل من الأشكال ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك".وأكد أكار أن تركيا ليس لديها مطامع بأراضي البلدان المجاورة بل تحترم وحدتها، وفي مقدمتها سوريا والعراق، مضيفاً "لم نسمح على الإطلاق بإنشاء ممر إرهابي جنوب بلادنا في شمال سوريا، ولن نسمح بذلك أبدا".وأشار الوزير إلى مواصلة القوات التركية كفاحها بحزم ضد التنظيمات الإرهابية "غولن" و"داعش" و"ي ب ك/بي كا كا".وشدّد على أن تركيا "تستهدف فقط الإرهابيين، وليس أشقائها الأكراد الذين يحاول البعض تحريضهم من خلال إشاعة الفتن والمكائد".وقال أكار: "الأكراد هم أشقاؤنا، ونحن نعيش معًا ونتقاسم نفس النطقة والخبز منذ آلاف الأعوام، ولا يمكن أن نكون منفصلين".وأكّد أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية لا تمثل الأكراد على الإطلاق، والإعلام الغربي يسعى إلى تحريف الحقائق في هذا الصدد.واستطرد: "كفاحنا موجه ضد إرهابيي غولن، وي ب ك/بي كا كا، وداعش، وأذرعهم، لكن الإعلام الغربي يحاول إظهار كفاحنا ضد بي كا كا/ي ب ك وكأنه حرب تركية - كردية".وأكد أن تركيا لن تتخلى عن سيادتها واستقلالها بأي شكل من الأشكال.