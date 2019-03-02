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  • لمتحدث باسم جيش الاحتلال:هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي موقعًا آخر لمنظمة حماس في جنوب غزة

شؤون فلسطينية

طائرات حربية إسرائيلية تقصف نقطتي رصد ميداني للمقاومة وسط وجنوب القطاع

طائرات حربية إسرائيلية تقصف نقطتي رصد ميداني للمقاومة وسط وجنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، نقطتي رصد ميداني تابعتين لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وسط وجنوب قطاع غزة.

في التفاصيل، قصفت طائرة اسرائيلية نقطة رصد ميداني تابعة لحركة حماس شرقي المحافظة الوسطى لقطاع غزة، دون وقوع اصابات.

إلى ذلك، استهدفت طائرة حربية اسرائيلية نقطة رصد ميداني مقابل بوابة المطبق شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أيضا دون أن يبلغ عن وقوع اصابات بين المواطنين.

وقال أفيخاي ادرعي: "هاجمت طائرات الجيش الاسرائيلي موقعاً آخراً، لحركة حماس في جنوب قطاع غزة".

وادعى المتحدث بان القصف جاء ردا على اطلاق بالونات تحمل عبوة ناسفة نحو المستوطنات.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات الارباك الليلي ومسيرات العودة وكسر الحصار.

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