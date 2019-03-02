طائرات حربية إسرائيلية تقصف نقطتي رصد ميداني للمقاومة وسط وجنوب القطاع

في التفاصيل، قصفت طائرة اسرائيلية نقطة رصد ميداني تابعة لحركة حماس شرقي المحافظة الوسطى لقطاع غزة، دون وقوع اصابات.





إلى ذلك، استهدفت طائرة حربية اسرائيلية نقطة رصد ميداني مقابل بوابة المطبق شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أيضا دون أن يبلغ عن وقوع اصابات بين المواطنين.





وقال أفيخاي ادرعي: "هاجمت طائرات الجيش الاسرائيلي موقعاً آخراً، لحركة حماس في جنوب قطاع غزة".



