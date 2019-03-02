قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بجنين بزعم حيازته سكين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، شاب فلسطيني، بالقرب من قريبة يعبد بمدينة جنين، بزعم حيازته سكين، بحسب ما أعلنته القناة 12 الإسرائيلية.
وأشارت القناة ذاتها إلى أن الشاب الفلسطيني كان ينوي تنفيذ عملية طعن، حيث جرى تحويله للتحقيق.
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، شاب فلسطيني، بالقرب من قريبة يعبد بمدينة جنين، بزعم حيازته سكين، بحسب ما أعلنته القناة 12 الإسرائيلية.
وأشارت القناة ذاتها إلى أن الشاب الفلسطيني كان ينوي تنفيذ عملية طعن، حيث جرى تحويله للتحقيق.
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