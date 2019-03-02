شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

الديمقراطية تدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السياسة الأميركية المنحازة بشكل كلي للجانب الإسرائيلي، والتي تقوم على التحريض ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، ونشر الكراهية ضده، ووصم نضالاته المشروعة، كما تجيزها مبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان بالإرهاب.

وقالت الجبهة إن وصف المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات لتقرير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة بأنه منحاز، دليل جديد على طبيعة السياسة الأميركية التي تتلطى خلف شعارات السلام لتصفية القضية والحقوق الوطنية لشعبنا في تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة إلى الديار والممتلكات.

وأضافت الجبهة أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط القائمة على الانحياز الكامل والأعمى للسياسات العدوانية والفاشية والعنصرية الإسرائيلية تكذب إلى حد كبير إدعاءات الولايات المتحدة حول حقوق الإنسان، وتكشف حقيقة نواياها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وباقي الشعوب العربية وحقها في إسترداد أراضيها المحتلة بالعدوان الإسرائيلي.

كما وصفت الجبهة السياسة الأميركية لمقايضة الحقوق الوطنية الفلسطينية مقابل 25 مليار دولار، يحاول الثنائي الأميركي كوشنير وغرينبلات إلزام الدول الخليجية بتسديدها، إنما هي سياسة بائسة وفاشلة، تعبر عن جهل حقيقي بطبيعة شعبنا الفلسطيني ومعدنه الأصيل وتمسكه الثابت بحقوقه المشروعة، وبقدسه، وبكل شبر من أرضه، وبكرامته الوطنية وبحقه في أن يحتل موقعه تحت شمس الحرية في دولة مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين في العودة.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن ما تقوم به إدارة ترامب في المنطقة، من شأنه أن يؤسس لحروب جديدة، فالسلام الحقيقي الذي ينشده شعبنا، وشعوبنا العربية هو السلام الذي يحفظ لنا حقوقنا الوطنية و القومية، وليس السلام الأميركي الذي يحول إقليمنا إلى منقطة نفوذ تستبيح فيها الولايات المتحدة كل شيء.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بجنين بزعم حيازته سكين

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بجنين بزعم حيازته سكين

رباح: تواطؤ اليمين الأميركي والإسرائيلي العنصري لتصفية حقوقنا

رباح: تواطؤ اليمين الأميركي والإسرائيلي العنصري لتصفية حقوقنا

منظمة التعاون الاسلامي تعتمد مجموعة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية

منظمة التعاون الاسلامي تعتمد مجموعة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي رفح للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي رفح للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت 364 ملم

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت 364 ملم

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع

وزير خارجية قطر: الحل السلمي يتطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية

وزير خارجية قطر: الحل السلمي يتطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية

العالول: هناك خطر يتهدد وجودنا ولا محالة من دفع مخصصات أسر الشهداء والجرحى

العالول: هناك خطر يتهدد وجودنا ولا محالة من دفع مخصصات أسر الشهداء والجرحى

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بجنين بزعم حيازته سكين

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بجنين بزعم حيازته سكين

الديمقراطية تدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

الديمقراطية تدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

رباح: تواطؤ اليمين الأميركي والإسرائيلي العنصري لتصفية حقوقنا

رباح: تواطؤ اليمين الأميركي والإسرائيلي العنصري لتصفية حقوقنا

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت 364 ملم

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت 364 ملم

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع

&#34;دنيا الوطن&#34; ترصد اجواء المنخفض الجوي في مدينة غزة

"دنيا الوطن" ترصد اجواء المنخفض الجوي في مدينة غزة

صور: دفاع مدني &#34;بديا&#34; يُخمد حريقاً بمنزل شمال غرب سلفيت

صور: دفاع مدني "بديا" يُخمد حريقاً بمنزل شمال غرب سلفيت

القوى الوطنية تؤكد أهمية المشاركة بفعاليات الجمعة بمواقع التماس مع الاحتلال

القوى الوطنية تؤكد أهمية المشاركة بفعاليات الجمعة بمواقع التماس مع الاحتلال

منوعات

ضرب وشد شعر وسحل.. ميغان ماركل تنتصر على كيت ميدلتون في شجار عنيف

ضرب وشد شعر وسحل.. ميغان ماركل تنتصر على كيت ميدلتون في شجار عنيف

&#34;حارة أبو عوّاد&#34; تفقد زعيمها.. الممثل الأردني نبيل المشيني في ذمة الله

"حارة أبو عوّاد" تفقد زعيمها.. الممثل الأردني نبيل المشيني في ذمة الله

إبنة وفاء موصللي بأحدث ظهور لها.. هل تفوقت جمالاً على والدتها؟

إبنة وفاء موصللي بأحدث ظهور لها.. هل تفوقت جمالاً على والدتها؟

أول صورة لإليسا بعد العملية الجراحية التي أجرتها في بروكسيل.. شاهد يدها

أول صورة لإليسا بعد العملية الجراحية التي أجرتها في بروكسيل.. شاهد يدها

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

&#34;اضرب والريح تصيح&#34;.. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

"اضرب والريح تصيح".. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد &#34;سلاسل دهب&#34;

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد "سلاسل دهب"

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

عربي

وسائل إعلام روسية: مستشفى جنيف ينفي تردي صحة بوتفليقة

وسائل إعلام روسية: مستشفى جنيف ينفي تردي صحة بوتفليقة

مصدر طبي بـ&#34;جنيف&#34;: وضع الرئيس الجزائري حرج جداً ولا إمكانية لإجراء جراحة

مصدر طبي بـ"جنيف": وضع الرئيس الجزائري حرج جداً ولا إمكانية لإجراء جراحة

السعودية: لا نمتلك معلومات عن (صفقة القرن)

السعودية: لا نمتلك معلومات عن (صفقة القرن)

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس