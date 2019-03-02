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الرئيس بوتفليقة يعود "للجزائر" بعد رحلة علاجية بجنيف.. و"زعلان" يدير حملته الانتخابية

الرئيس بوتفليقة يعود "للجزائر" بعد رحلة علاجية بجنيف.. و"زعلان" يدير حملته الانتخابية
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع "العربية"، اليوم السبت، وفق مصادر أن الرئيس الجزائري (عبد العزيز بوتفليقة) يعود إلى البلاد بعد رحلة علاجية في جنيف.

وأفادت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، بأنه من المقرر، أن تعلن الرئاسة الجزائرية، عدة قرارات مهمة خلال ساعات، وإن أحزاب معارضة جزائرية، تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات.

هذا وقد عيّن الرئيس الجزائري، مساء اليوم، (عبدالغني زعلان) مديرا لحملته الانتخابية، بدلا من (عبدالمالك سلال)، في الوقت الذي تشهد فيه الانتخابات مقاطعة من حزب العمال، للمرة الأولى منذ 15 عاما، في ضوء الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد رفضا لترشح بوتفليقة.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، في نبأ مقتضبا نشرته على موقعها الإلكتروني، إن المترشح (عبدالعزيز بوتفليقة) أجرى تغييرا لمدير حملته الانتخابية.

ويتولى زعلان حاليا منصب وزير النقل والأشغال العمومية في الحكومة الجزائرية، وعيّنه بوتفليقة في هذا المنصبة في مايو 2017. أما سلال، فشغل في السابق منصب رئيس الوزراء في الجزائر بين عامي 2012- 2017.

ولم تقدم الوكالة الرسمية أي تفاصيل أخرى، لكن اسم سلال تردد خلال الأيام الأخيرة، بعدما تسرب تسجيل صوتي منسوب له، يقول فيه إنه يجب استخدام القوة ضد المحتجين.

وجاء القرار بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين، للاحتجاج على سعي بوتفليقة (81 عاما) لفترة رئاسية جديدة.


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