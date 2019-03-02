شؤون فلسطينية

رباح: تواطؤ اليمين الأميركي والإسرائيلي العنصري لتصفية حقوقنا

رباح: تواطؤ اليمين الأميركي والإسرائيلي العنصري لتصفية حقوقنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في أحد مقراتها المركزية بمدينة رام الله، وفدا تضامنيا إسبانيا ضمّ 14 ناشطة وناشطا اسبانبا من بينهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والبرلمان الاسباني، ومجالس المقاطعات، وقيادات نقابية عمالية ومهنية، وأعضاء بلديات، وممثلات وممثلين لمنظمات نسوية وشبابية، وصحفيين وأكاديميين.

وشارك في استقبال الوفد كل من رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة، والإعلامي نهاد أبو غوش وعدد من الكوادر حيث جرى تقديم عرض مفصّل عن أوضاع الشعب الفلسطيني ومعاناته من سياسات الاحتلال وممارساته التعسفية.

وأوضح رمزي رباح أسباب معارضة الشعب الفلسطيني بكل فئاته واتجاهاته السياسية لصفقة العصر التي طرحها الرئيس الأميركي ترامب، وباشرت حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف تنفيذها، في تحد سافر للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.

وقال أن ثمة تواطؤا مفضوحا بين اليمين الأميركي واليمين العنصري الإسرائيلي لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بتدمير فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة، وشطب حق العودة للاجئين، وتكريس الاستيطان، وتقديم وعود معسولة عن تحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين على حساب حقهم في تقرير المصير والعودة والدولة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة نضاله ومجابهة المخططات الاستعمارية التي تستهدف المساس بحقوقه، وهو يستند في ذلك إلى عدالة قضيته ومشروعية حقوقه ودعم أصدقائه المخلصين من قوى اليسار والديمقراطية والحرية في العالم أجمع.

وأطلع رباح الوفد على نتائج المؤتمرات الأخيرة للجبهة الديمقراطية ومواقفها تجاه عدد من المسائل الملحة ومن بينها موضوع المصالحة والانتخابات مشددا على تمسك الجبهة الديمقراطية بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار ائتلافي عريض يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت تخوض الجبهة نضالا ديمقراطيا داخليا لإصلاح المنظمة وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية.

من جانبه تحدث نهاد أبوغوش عن الانتخابات القادمة في إسرائيل فأوضح أن التنافس هو بين اليمين المتطرف واليمين الأكثر تطرفا، وقال أن اليسار الصهيوني التقليدي تحطّم، وهو في طريقه للاندثار لأنه خان مبادىء اليسار ولم يتحلّ بأي قدر من الشجاعة لتبني برنامج جدي للسلام القائم على الشرعية الدولية.

وأضاف أن حزب الجنرالات الإسرائيلي الجديد هو ائتلاف عرضي أوجدته الحاجة لاستبدال نتنياهو، وهو يتبنى نفس مواقف الليكود في كافة المسائل الاجتماعية والسياسية بما في ذلك قانون القومية العنصري الإسرائيلي.

وحذر أبوغوش من مخاطر تحوّل إسرائيل إلى دولة تمييز عنصري (أبارتهايد) صريحة وصارخة قائلا أن ذلك يعد خطرا على البشرية وإهانة لكل قوى الحرية والسلام في العالم، مشيرا إلى أن إدارة ترامب شجعت حكومة نتنياهو، بينما اتسم الموقف الأوروبي بردودج الفعل الخجولة.

وأكد أن أفضل السبل لقطع الطريق على خيار دولة التمييز العنصري هو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وقال "نحن كفلسطينيين نطلب من أصدقائنا في اليسار الأوروبي الضغط على الحكومات والبرلمانات ودفعها إلى اتخاذ مواقف عملية تمنع نشوء دولة تمييز عنصري على غرار نظام بريتوريا العنصري الذي لفظه التاريخ".

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بجنين بزعم حيازته سكين

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بجنين بزعم حيازته سكين

الديمقراطية تدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

الديمقراطية تدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

منظمة التعاون الاسلامي تعتمد مجموعة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية

منظمة التعاون الاسلامي تعتمد مجموعة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي رفح للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي رفح للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت 364 ملم

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت 364 ملم

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع

وزير خارجية قطر: الحل السلمي يتطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية

وزير خارجية قطر: الحل السلمي يتطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية

العالول: هناك خطر يتهدد وجودنا ولا محالة من دفع مخصصات أسر الشهداء والجرحى

العالول: هناك خطر يتهدد وجودنا ولا محالة من دفع مخصصات أسر الشهداء والجرحى

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بجنين بزعم حيازته سكين

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بجنين بزعم حيازته سكين

الديمقراطية تدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

الديمقراطية تدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

رباح: تواطؤ اليمين الأميركي والإسرائيلي العنصري لتصفية حقوقنا

رباح: تواطؤ اليمين الأميركي والإسرائيلي العنصري لتصفية حقوقنا

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت 364 ملم

بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت 364 ملم

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع

&#34;دنيا الوطن&#34; ترصد اجواء المنخفض الجوي في مدينة غزة

"دنيا الوطن" ترصد اجواء المنخفض الجوي في مدينة غزة

صور: دفاع مدني &#34;بديا&#34; يُخمد حريقاً بمنزل شمال غرب سلفيت

صور: دفاع مدني "بديا" يُخمد حريقاً بمنزل شمال غرب سلفيت

القوى الوطنية تؤكد أهمية المشاركة بفعاليات الجمعة بمواقع التماس مع الاحتلال

القوى الوطنية تؤكد أهمية المشاركة بفعاليات الجمعة بمواقع التماس مع الاحتلال

منوعات

ضرب وشد شعر وسحل.. ميغان ماركل تنتصر على كيت ميدلتون في شجار عنيف

ضرب وشد شعر وسحل.. ميغان ماركل تنتصر على كيت ميدلتون في شجار عنيف

&#34;حارة أبو عوّاد&#34; تفقد زعيمها.. الممثل الأردني نبيل المشيني في ذمة الله

"حارة أبو عوّاد" تفقد زعيمها.. الممثل الأردني نبيل المشيني في ذمة الله

إبنة وفاء موصللي بأحدث ظهور لها.. هل تفوقت جمالاً على والدتها؟

إبنة وفاء موصللي بأحدث ظهور لها.. هل تفوقت جمالاً على والدتها؟

أول صورة لإليسا بعد العملية الجراحية التي أجرتها في بروكسيل.. شاهد يدها

أول صورة لإليسا بعد العملية الجراحية التي أجرتها في بروكسيل.. شاهد يدها

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

&#34;اضرب والريح تصيح&#34;.. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

"اضرب والريح تصيح".. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد &#34;سلاسل دهب&#34;

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد "سلاسل دهب"

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

عربي

وسائل إعلام روسية: مستشفى جنيف ينفي تردي صحة بوتفليقة

وسائل إعلام روسية: مستشفى جنيف ينفي تردي صحة بوتفليقة

مصدر طبي بـ&#34;جنيف&#34;: وضع الرئيس الجزائري حرج جداً ولا إمكانية لإجراء جراحة

مصدر طبي بـ"جنيف": وضع الرئيس الجزائري حرج جداً ولا إمكانية لإجراء جراحة

السعودية: لا نمتلك معلومات عن (صفقة القرن)

السعودية: لا نمتلك معلومات عن (صفقة القرن)

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس