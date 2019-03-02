بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي رفح للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطيني، مساء اليوم السبت، بالتوافد الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.وزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن العشرات من العبوات الأنبوبية، القيت على قوات الجيش الاسرائيلي قرب السياج الأمني الفاصل شرقي رفح جنوب قطاع غزة، دون اي اصابات.وادعى الموقع ذاته، أنه خلال نصف ساعة الاخيرة، تم إلقاء حوالي 60 عبوة متفجرة قوية من جنوب قطاع غزة على قوات الجيش بالقرب من السياج لا توجد إصابات.بدورها، زعمت القناة 13 الإسرائيلية، أنه سمع اصوات انفجارات في المجلس الاقليمي (أشكول)، نتيجة التظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.