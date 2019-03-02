شؤون فلسطينية

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع

الاطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطالب الاعلام الحكومي باصادر بطاقة للصحفيين العاملين بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الاطر والكتل والمؤسسات الصحفية والحقوقية في قطاع غزة، المكتب الاعلامي الحكومي بالالتزام بما تم التوافق عليه حول نيته اصدار بطاقة للصحفيين العاملين في القطاع.

واكدت الاطر والكتل والمؤسسات الصحفية والحقوقية خلال اجتماع عقدته الخميس، في مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة، على ضرورة واهمية التزام المكتب الاعلامي الحكومي بالاتفاق مع الاطر الصحفية، التي تمثل كل الطيف الصحفي، بعدم الزام الصحفيين بالبطاقة المنوي اصدارها.

وكانت الاطر الصحفية اجرت نقاشا عميقا ومسؤولا مع المكتب الإعلامي الحكومي بعد اعلانه عن نيته منع الصحفيين من العمل ما لم يحصلوا على بطاقة صحفية صادرة عن المكتب.

وتم خلال اللقاء بين المكتب والاطر الاتفاق على عدم الزام الصحفيين بهذه البطاقة، والتأكيد على انها لا تلغي غيرها من البطاقات الصحفية، واستمرار المكتب الاعلامي في تسهيل مهمات الصحفيين وعملهم داخل الوزارات المرافق الحكومية كافة، وضمان حرية العمل الصحفي والحصول على المعلومات وفقا للدستور والقوانين المحلية والدولية.

وشملت الأطر والكتل والمؤسسات الصحفية والحقوقية، كلا من: كتلة الصحفي الفلسطيني، المكتب الحركة المركزي للصحفيين، التجمع الصحفي الديمقراطي، التجمع الإعلامي الفلسطيني،  التجمع الإعلامي الديمقراطي، مركز غزة لحرية الصحافة،  مؤسسة بيت الصحافة، منتدى الاعلاميين الفلسطينيين، ملتقى اعلاميات الجنوب، مؤسسة فلسطينيات، مركز الاعلام المجتمعي، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مركز الميزان لحقوق الانسان، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

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