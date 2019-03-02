وزير خارجية قطر: الحل السلمي يتطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأطلع نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات على نتائج المحادثات القطرية- الأميركية.واطلع آل ثاني عريقات على المحادثات التي تمت بين الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبين الوفد الأميركي برئاسة جيراد كوشنير.وشدد الأمير، ووزير خارجيته الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، في اجتماعين منفصلين، على ان الحل السلمي للصراع يتطلب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل، استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وثمن عريقات المواقف الثابتة للأمير تميم بن حمد ال ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني والحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق، على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.