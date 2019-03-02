دولي

دبلوماسي أمريكي: خطة ترامب مآلها الفشل إذا لم تشمل دولة فلسطينية

دبلوماسي أمريكي: خطة ترامب مآلها الفشل إذا لم تشمل دولة فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدبلوماسي الأمريكي السابق دنيس روس: "خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ(صفقة القرن) لن تحظى بتجاوب جدي من جانب الأطراف العربية، إذا لم تشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها أجزاء من شرقي القدس".

واعتبر روس وفق ما صرح لإذاعة (كان) الإسرائيلية، أن الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لحشد تأييد الدول العربية المعتدلة مآلها الفشل إذا لم تلب التطلعات القومية الفلسطينية.

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