ما قصة الجرذان التي تغزو بيت مواطن فقير من مخيم البريج؟

مرت ساعات أحاول تقبل ما رأته عيني ولكن لم أتخيل يوماً ما أني سأرى حالة كهذه الحالة التي لم تغادر مخيليتي وأنا أشاهد آلام هذه الأسرة الصغيرة والتي تعاني من عدم توفر حياة كريمة لهم و مرض الأب الذي يجعله غير قادر على العمل لإعالة أسرته و أطفاله المصابين بالأمراض.



دخلت إلى منزل العائلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة و الصدمة تعلو وجهي بسبب ما رأيته محاولا أستيعاب ما شاهدته وبدأت بالحديث مع الأم المريضة فكانت بداية حديثها بجملة هزت كياني فقالت : "أريد أن أعيش حياة كريمة أنا و أطفالي لا أريد أكثر من ذلك ولو ليوم واحد أو ساعة واحدة".



أما رب الأسرة رامي جهاد سلامة 40 عاما الذي يعاني من اضطرابات في النوم و الإكتئاب النفسي حسب التقرير الطبي بدموع تبكى الجحر قال (أن بيتي الذي اسكنه بالإيجار منذ 17 عاما مع أسرتي المكونة من 5 أفراد غير صحي ومليء بالجراثيم والفئران المسببة للأمراض و وكذلك تراكم الديون نتيجة الأوضاع السيئة التي نعيشها).



وأكمل المواطن (أنني عاطل عن العمل بسبب ما أعانيه من نسيان وسرحان و عصبيه زائده الذي يجعلني غير قادر على توفير أبسط الاحتياجات لعائلتي).



وأشار المواطن سلامة أن صاحب المنزل الذي يسكنه يريد طرده بسبب تراكم مبالغ مالية من الايجار لعدة أشهر لعدم قدرتي على الدفع.



وفي السياق نفسه يقول أن زوجتي مريضة ولدي ثلاثة أطفال من زوجة اخرى طلقتها يعانون من الامراض بسبب الوضع السيء والحياه التي نعيشها وباستمرار يعيشون عند جدهم خاصة ابنتي الكبيرة التي تدرس في الثانوية العامة . مشيرا إلى أنه يتقاضى شؤون إجتماعية كل 5 شهور 1000 شيكل اعطيها بالكامل لصاحب البيت الذي استأجره



وقال توجهت إلى الشيخ سالم سلامة عضو في المجلس التشريعي وتم تحويلي الى وزارة الاسكان وفي كل مره يعدوني بإرسال باحث ولكن لم يأتي حتى هذه اللحظة.



وبنوع من الحزن والدموع و تكاد تتساقط من مقلتيه قال " ما يزعجني يؤلمني أن وضع البيت الذي أسكنه غير صحي ولا تدخله الشمس وبين الفينة والأخرى يغرق بمياه المجاري التي تطفو وتدخل الغرف وكذلك مياه الأمطار هذا ناهيك عن الفئران والجرابيع التي تغزو البيت في كل مساء وهذا يؤدي إلى إصابة اولادي بالأمراض حيت انهم دائما يعانون من نزلات البرد المعوية والإسهال.



والأمل يأحذوه تمنى على الرئيس ووزير الأشغال العامة ووزير التنمية المجتمعية وكذلك الاخ صاحب القلب الحنون د. رمضان طنبورة والاخوة في جمعية الفلاخ والدكتور محمد عياش والد المساكين والفقراء وكل صاحب ضمير حي واهل الخير أن يزورا بيتي ويطلعوا على معاناتي وتوفير بيت صالح للعيش وكذلم وتوفير مبلغ شهري لتحسين الوضع المعيشي الصعب والعيش بكرامة.



والأهم من ذلك سداد الديون المتراكمة لصاحب المنزل حيت تراكمت علي اجرة المنزل لمدة 7 شهور وكذلك الكهرباء والماء.



وختم المواطن سلامة كلامه بمناشدة سيادة الرئيس و ورئيس جمعية الفلاح الخيرية الدكتور رمضان طنبوره و اهل الخير لمساعدته وفك كربتي والنظر اليه بعين الرأفة والرحمة للتواصل / 0599247218.























رام الله - دنيا الوطن - أروى صلاح