دولي

ليبرمان: لا مفر من حرب رابعة على غزة لكسر إرادة الفلسطينيين

ليبرمان: لا مفر من حرب رابعة على غزة لكسر إرادة الفلسطينيين
وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، صباح السبت، إنه لا مفر من حرب رابعة وأخيرة على قطاع غزة، لكسر أي قوة لدى الفلسطينيين هناك.

وأضاف خلال نشاط ثقافي في تل أبيب "هناك فرصة لتسوية دائمة في غزة، لكن يجب أن نكسر إرادتهم وإيمانهم وأملهم بأن يرموننا في البحر يوما ما".

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