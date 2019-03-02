شؤون فلسطينية

القوى الوطنية تؤكد أهمية المشاركة بفعاليات الجمعة بمواقع التماس مع الاحتلال

القوى الوطنية تؤكد أهمية المشاركة بفعاليات الجمعة بمواقع التماس مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، على أهمية المشاركة في فعاليات الجمعة الأسبوعية المتواصلة في الريسان والمغير وبلعين ونعلين ومواقع التماس مع الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت القوى الوطنية في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، للمشاركة أيضاً في الفعالية التي ينظمها الاتحاد العام للمرأة، والأطر النسوية الأربعاء 6/3 في الخان الأحمر، المهدد بالهدم والترحيل.

ورحبت القوى بالتقرير الخاص للأمم المتحدة، وتدعو لوضعه موضع التنفيذ الفوري، تمهيداً لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المتواصلة بحق شعبنا، وإيفاد لجنة دولية مختصة للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ للوقوف على الانتهاكات التي تقوم دولة الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، وتوفير الحماية الدولية، حتى إنهاء الاحتلال.

ودعت للشروع فوراً ببرنامج وطني شامل لمقاطعة منتجات وبضائع الاحتلال، باعتبارها إحدى أشكال المقاومة الشعبية، والعمل على وضع استراتيجية متكاملة، لتنظيف أسواقنا من منتجات الاحتلال، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلل من الاتفاقات السياسية، والأمنية، والاقتصادية ليس فقط من باب الرد على قرصنة أموال المقاصة، وإنما كنهج يومي لشعبنا.

وجددت القوى رفضها لاجراءات الاحتلال في القدس المحتلة، وسياسات التطهير العرقي، واستهداف المقدسات فيها، وتحيي صمود شعبنا في المدينة وباب الرحمة، وإفشال أهداف الاحتلال ومشاريعه لخلق وقائع على الأرض لتغيير وطمس معالمها وإفراغها من سكانها الأصليين، وحملات الاعتقال اليومي التي تستهدف الكوادر والنشطاء، والتي ستفشل في كسر إرادة شعبنا وثباته لحماية المدينة من الأطماع الإسرائيلية.

وتوجهت بالتحية للمرأة الفلسطينية في الثامن من آذار/ مارس، وفي كل يوم، وتنحني أمام نضالات المرأة وبطولاتها، وتتوجه لشهيدات شعبنا والأسيرات في سجون الاحتلال بالتحية، وتُهنئ المناضلة خالد جرار بالإفراج عنها.

وتوجهت في بيانها، بالتهاني للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بمناسبة الذكرى 29 لانطلاقته فصيلاً من فصائل العمل الوطني، وفي إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، مستذكرة مواقفه الوحدوية والمبدئية؛ للدفاع عن حقوق شعبنا والانحياز للفقراء، والكادحين، والفئات المهمشة.

أخبار ذات صلة

صور: دفاع مدني &#34;بديا&#34; يُخمد حريقاً بمنزل شمال غرب سلفيت

صور: دفاع مدني "بديا" يُخمد حريقاً بمنزل شمال غرب سلفيت

فلسطين تُشارك بمؤتمر القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى بجدة

فلسطين تُشارك بمؤتمر القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى بجدة

الشرطة: توقيف 156 مطلوباً على (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

الشرطة: توقيف 156 مطلوباً على (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

قطر تُطلع القيادة الفلسطينية على نتائج مباحثاتها مع الولايات المتحدة

قطر تُطلع القيادة الفلسطينية على نتائج مباحثاتها مع الولايات المتحدة

الديمقراطية تُدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

الديمقراطية تُدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

الداخلية: معبر رفح سيُخصص مساء اليوم وغداً للمعتمرين فقط

الداخلية: معبر رفح سيُخصص مساء اليوم وغداً للمعتمرين فقط

ليبرمان يضع شرطاً لاتفاق التهدئة مع حماس بقطاع غزة

ليبرمان يضع شرطاً لاتفاق التهدئة مع حماس بقطاع غزة

مصادر في غرفة العمليات: لا أثمان سياسية مقابل إفراج مصر عن الشبان الثمانية

مصادر في غرفة العمليات: لا أثمان سياسية مقابل إفراج مصر عن الشبان الثمانية

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

صور: دفاع مدني &#34;بديا&#34; يُخمد حريقاً بمنزل شمال غرب سلفيت

صور: دفاع مدني "بديا" يُخمد حريقاً بمنزل شمال غرب سلفيت

القوى الوطنية تؤكد أهمية المشاركة بفعاليات الجمعة بمواقع التماس مع الاحتلال

القوى الوطنية تؤكد أهمية المشاركة بفعاليات الجمعة بمواقع التماس مع الاحتلال

فلسطين تُشارك بمؤتمر القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى بجدة

فلسطين تُشارك بمؤتمر القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى بجدة

الشرطة: توقيف 156 مطلوباً على (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

الشرطة: توقيف 156 مطلوباً على (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

الديمقراطية تُدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

الديمقراطية تُدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

ليبرمان يضع شرطاً لاتفاق التهدئة مع حماس بقطاع غزة

ليبرمان يضع شرطاً لاتفاق التهدئة مع حماس بقطاع غزة

مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على شاب من القدس

مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على شاب من القدس

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

إبنة وفاء موصللي بأحدث ظهور لها.. هل تفوقت جمالاً على والدتها؟

إبنة وفاء موصللي بأحدث ظهور لها.. هل تفوقت جمالاً على والدتها؟

أول صورة لإليسا بعد العملية الجراحية التي أجرتها في بروكسيل.. شاهد يدها

أول صورة لإليسا بعد العملية الجراحية التي أجرتها في بروكسيل.. شاهد يدها

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

&#34;اضرب والريح تصيح&#34;.. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

"اضرب والريح تصيح".. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد &#34;سلاسل دهب&#34;

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد "سلاسل دهب"

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: &#34;يُبرز الغرائز الحيوانية&#34;

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: "يُبرز الغرائز الحيوانية"

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

عربي

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

عمر البشير يُعلن التفرغ لرئاسة الحكومة

عمر البشير يُعلن التفرغ لرئاسة الحكومة

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول &#34;ديمقراطية إسرائيل&#34;

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول "ديمقراطية إسرائيل"

&#34;الجزيرة&#34; تنشر صورًا جديدة لمنزل القنصل السعودي في إسطنبول

"الجزيرة" تنشر صورًا جديدة لمنزل القنصل السعودي في إسطنبول