فلسطين تُشارك بمؤتمر القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى بجدة

رام الله - دنيا الوطنتشارك دولة فلسطين، في أعمال مؤتمر القمة الوزارية الدولية الرابعة، حول سلامة المرضى، والذي انطلقت أعماله، صباح اليوم السبت، بمدينة جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.وتشارك دولة فلسطين، بوفد على رأسه وزير الصحة، د. جواد عواد، ومدير عام الرعاية الصحة الأولية في وزارة الصحة، د. كمال الشخرة، إلى جانب القنصل الفلسطيني العام بجدة، محمود الأسدي.وقال وزير الصحة: "سيبحث هذا الموتمر المهم العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بسلامة المرضى، وسيتم خلاله استعراض الاستراتيجيات التي تدعم تكامل عناصر سلامة المرضى كواحد من العناصر الأساسية في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة".وأكد الوزير على العمل مع كافة الوفود المشاركة من أجل إطلاق إعلان جدة بشأن سلامة المرضى، والذي يضع اقتراحات وتوصيات عملية لتطوير المعايير الدولية الخاصة بسلامه المرضى.وأضاف وزير الصحة، "إن إعلان جدة بشأن سلامة المرضى هو دعوة للعمل المشترك من كافة الأطراف؛ لتوفير الرعاية الصحية للمرضى بشكل لائق مع الحفاظ على سلامتهم، والمضي قدماً بشكل جماعي لتطبيق رؤية موحدة قابلة للتطوير، وتحسين نظم تقدم الرعاية الصحية، ونتائج المرضى، وتعزيز ثقافة السلامة لهم".ويشارك الوزير عواد، بعد تلقيه دعوة رسمية من وزير الصحة السعودية، توفيق بن فوزان الربيعة، حيث يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 50 ممثلاً ووفداً من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب منظمات صحية دولية، على رأسها منظمة الصحةالعالمية.