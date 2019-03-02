قطر تُطلع القيادة الفلسطينية على نتائج مباحثاتها مع الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأطلع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، على نتائج المحادثات القطرية- الأميركية.ووفق ما أورد وكالة (وفا)، فقد اطلع آل ثاني عريقات على المحادثات التي تمت بين الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبين الوفد الأميركي برئاسة جيراد كوشنير.وحسب الوكالة، فقد شدد الأمير، ووزير خارجيته الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، في اجتماعين منفصلين، على أن الحل السلمي للصراع يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، استناداً للقانون الدولي، والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.وثمن عريقات المواقف الثابتة للأمير تميم بن حمد ال ثاني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني والحكومة القطرية، والشعب القطري الشقيق، على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.