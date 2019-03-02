الداخلية: معبر رفح سيُخصص مساء اليوم وغداً للمعتمرين فقط
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن السفر عبر معبر رفح البري، مساء اليوم السبت وصباح غدٍ الأحد، سيكون مخصصاً لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين فقط.
وأضافت الوزارة: سيتوقف عمل المعبر غداً الأحد بالاتجاهين (المغادرة والوصول)، على أن يُستأنف صباح الاثنين 4 شباط/ فبراير، وفق آلية السفر والكشوفات المعتادة.
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن السفر عبر معبر رفح البري، مساء اليوم السبت وصباح غدٍ الأحد، سيكون مخصصاً لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين فقط.
وأضافت الوزارة: سيتوقف عمل المعبر غداً الأحد بالاتجاهين (المغادرة والوصول)، على أن يُستأنف صباح الاثنين 4 شباط/ فبراير، وفق آلية السفر والكشوفات المعتادة.
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