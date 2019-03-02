الداخلية: معبر رفح سيُخصص مساء اليوم وغداً للمعتمرين فقط

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن السفر عبر معبر رفح البري، مساء اليوم السبت وصباح غدٍ الأحد، سيكون مخصصاً لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين فقط.وأضافت الوزارة: سيتوقف عمل المعبر غداً الأحد بالاتجاهين (المغادرة والوصول)، على أن يُستأنف صباح الاثنين 4 شباط/ فبراير، وفق آلية السفر والكشوفات المعتادة.