شؤون فلسطينية

ليبرمان يضع شرطاً لاتفاق التهدئة مع حماس بقطاع غزة

ليبرمان يضع شرطاً لاتفاق التهدئة مع حماس بقطاع غزة
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق هدوء قابل للاستمرار في قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان، وفق ما أوردت القناة الإسرائيلية الـ (13)، إن الاتفاق قابل للحدوث، بشرط أن نكسر إرادتهم وإيمانهم وأملهم في أنهم سيلقون بنا في البحر في يوم من الأيام.

وأشار ليبرمان، إلى أن الحرب التالية في غزة هي الرابعة، مستطرداً: "إذا قلت إنها أمر لا مفر منه، فيجب أن نجعلها حرباً رابعة وأخيرة".


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