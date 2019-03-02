شؤون فلسطينية

مصادر في غرفة العمليات: لا أثمان سياسية مقابل إفراج مصر عن الشبان الثمانية

مصادر في غرفة العمليات: لا أثمان سياسية مقابل إفراج مصر عن الشبان الثمانية
خاص دنيا الوطن
نفت مصادر من داخل غرفة العمليات المشتركة، التابعة للمقاومة الفلسطينية، أن يكون هنالك أثمان سياسية، مقابل إفراج السلطات المصرية على ثمانية محتجزين فلسطينيين، وإعادتهم إلى قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": "نحن في غرفة العمليات كنا على تواصل دائم مع قيادة حماس السياسية، في هذا الملف، ومُطلعون على كافة التفاصيل، لكن لا يوجد أي ثمن سياسي، ممكن أن يُقدمه قطاع غزة".

وأضافت المصادر، "التي فضلت عدم الكشف عن هويتها": "غزة لا تمتلك مفاعلات نووية، كي ترهنها بقضية الشبان الثمانية، بما فيهم الأربعة المُحتجزون منذ حوالي أربع سنوات".

وتساءلت المصادر، "ماذا تُريد مصر من قطاع غزة، حتى ندخل في سباق الثمن السياسي، هل لدينا منظومة دفاعية متطورة كي تطلب مصر منا تفكيكها؟"، مضيفًا: "عودة الشبان جاء عبر تفاهمات طويلة مع الإخوة المصريين، وطرأ تقدم ملحوظ على هذا الملف بعد ذهاب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إلى القاهرة، كما لا يوجد مساس بالثوابت الفلسطينية، من جراء إتمام هذا الملف".

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